von Martha Weishaar

Auf ein bekanntes Gesicht werden die Gläubigen der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach dieses Jahr aller Voraussicht nach verzichten müssen. Der nigerianische Pfarrer Linus Ibekwe wird – nach jetzigem Kenntnisstand – aufgrund der weltweit grassierenden Corona-Pandemie nicht, wie seit 19 Jahren gewohnt, die Ferienvertretung in den katholischen Gemeinden der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach übernehmen. Dies bestätigte Pfarrer Fabian Schneider.

Beim Kontakt mit seinem afrikanischen Amtsbruder habe dieser ihm versichert, dass er weiterhin bereit sei, die Vertretung in diesem Jahr zu übernehmen, falls die entsprechende Entscheidung der Deutschen Bischofskonferenz geändert werde, berichtete Pfarrer Fabian Schneider. „Es könnte passieren, dass die Bekämpfung des Coronavirus in wenigen Wochen erfolgreich sein wird. Zum Glück hat mir die deutsche Botschaft in Lagos letztes Jahr das Visum bis zum März 2021 erteilt. Also könnte ich zu jeder Zeit in den Flieger nach Deutschland einsteigen“, so Linus Ibekwe in einem Schreiben. Ansonsten freue er sich auf den Sommer 2021. In seinem Priesterseminar St. Dominic Savia sei mit Blick auf das Coronavirus „alles sauber“.

