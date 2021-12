von Juliane Kühnemund

Im nächsten Frühjahr soll es los gehen mit der Erschließung des neuen Gewerbegebietes „Vor Gärten“ in Ewattingen. Dies teilte Bürgermeister Christian Mauch im Gemeinderat mit. Der aufgestellte Bebauungsplan sei in Kraft getreten, die Ausschreibung der Erschließungsarbeiten sei erfolgt. Die Submission soll am 20. Januar 2022 stattfinden. In der Ratssitzung am 3. Februar ist nach den Worten des Rathauschefs dann vorgesehen, die Arbeiten zu vergeben. „Und dann geht‘s los“, freute sich Christian Mauch.

In dem geplanten Wutacher Gewerbegebiet am Ortsrand von Ewattingen Richtung Münchingen an der L 171 werden sieben Gewerbegrundstücke zur Verfügung gestellt. Der bebaubare Planungsbereich umfasst 1,77 Hektar Fläche. 1,88 Hektar wurden überplant. Angelegt werden muss noch ein offenes Erdbecken zur Regenwasserbewirtschaftung mit einem Volumen von bis zu 500 Kubikmetern, etwas nördlich am Waldrand. Die Erschließungskosten wurden in der Planungsphase auf 919.000 Euro (Straßenbau 370.000 Euro, Abwasserableitung 435.000 Euro, Wasserversorgung 114.000 Euro) geschätzt.