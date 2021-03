von Sandra Holzwarth

Im Wutachtal ist für die Landtagswahl am Sonntag alles gerüstet. In der Stadt Stühlingen, sowie in den Gemeinden Eggingen und Wutöschingen wurden die Wahlbüros gemäß der Hygieneverordnung eingerichtet. Den Trend zur Briefwahl, der sich bereits seit einigen Jahren abzeichnet, hat sich mit der Pandemie deutlich verstärkt. Die Wahlleiter aller drei Kommunen berichten von deutlich höheren Zahlen.

Hochrhein Erdrutschwahl 2016: Wie die Wähler die politische Landschaft am Hochrhein auf den Kopf stellten Das könnte Sie auch interessieren

Eggingen: „In Eggingen hat sich die Zahl im Vergleich zur letzten Landtagswahl von rund 100 Briefwähler auf 329 mehr als verdoppelt“, berichtet Hauptamtsleiterin Susanne Kaemmer. 1262 Wahlberechtigte Bürger hat die Gemeinde Eggingen. 16 ehrenamtliche Wahlhelfer sind am Sonntag im Einsatz und sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Die Wahl unter Coronabedingungen bedeutet für Susanne Kaemmer Mehraufwand. „Wir mussten ein Hygienekonzept erstellen, für Desinfektion sorgen, den kontaktlosen Ein- und Austritt der Wähler sicherstellen.“ Das Wahlbüro wird in diesem Jahr deshalb nicht, wie üblich, im Rathaus, sondern in der Gemeindehalle eingerichtet. „Da haben wir einfach mehr Platz, um die Regeln einzuhalten“, erklärt die Wahlleiterin.

Stühlingen: Auch in der Stadt Stühlingen, mit rund 4200 wahlberechtigten Bürgern, meldet Wahlleiter Thomas Bendel den höchsten Wert an Briefwählern, den es in der Stadt je gegeben hat. „Rund 800 Wahlbriefe sind bereits eine Woche vor der Landtagswahl bei der Stadtverwaltung eingegangen. Bis Sonntagabend wird sich die Zahl noch erhöhen“, berichtet Tomas Bendel. In zehn Wahllokalen können die Bürger in allen Ortsteilen aber auch persönlich an die Wahlurne treten. Für einen sicheren Wahlablauf sorgen rund 80 Wahlhelfer, zehn weitere Helfer sind im Briefwahlausschuss engagiert.

Wahlkreis Waldshut Auch sie wollen in den Landtag: Im Wahlkreis Waldshut treten sieben bisher nicht im Parlament vertretene Parteien an Das könnte Sie auch interessieren

Wutöschingen: In Wutöschingen laufen alle wichtigen Fäden rund um die Wahl bei Hauptamtsleiter Rainer Stoll zusammen. Als Wahlleiter hat er in allen fünf Wahlbüros der Gemeinde ein Auge auf die Hygienekonzepte, die ihm aber keine besondere Mühe bereiten, „Wir sind mit den Regeln inzwischen bestens vertraut“, versichert er. 4645 Bürger sind in Wutöschingen wahlberechtigt, wovon sich im Vorfeld bereits rund 1100 zur Briefwahl entschieden haben „Bei der letzten Wahl waren es noch 600“, erklärt Rainer Stoll. In den Wahlbüros, die in allen Ortsteilen eingerichtet werden, sind am Sonntag 45 Wahlhelfer im Einsatz.