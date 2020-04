von Stefan Limberger-Andris

Grünes Licht für Tiefbauarbeiten mit einem Kostenvolumen von knapp 185.000 Euro gab der Gemeinderat Wutach in seiner jüngsten Sitzung im geplanten Neubaugebiet „Liebhaldenweg II“ in Münchingen. Das 8124 Quadratmeter umfassende Baugebiet mit zehn Bauplätzen soll in mehreren Abschnitten, je nach Nachfrage von Bauwilligen, umgesetzt werden. In einem ersten Bauabschnitt sollen nach bisheriger Planung sechs Plätze erschlossen werden.

Wutach Neubaugebiet in Münchingen rückt in greifbare Nähe Das könnte Sie auch interessieren

Als Fertigstellung des ersten Bauabschnitts sei der 1. November 2020 festgelegt worden, erläuterte Daniel Wiest vom gleichnamigen Ingenieurbüro, der hierfür die Submission auf den Weg gebracht hatte. Der Baubeginn der Erschließung sei offen gehalten.

Bonndorf Probesitzen für Ratszusammenkunft: Bonndorf und Wutach bereiten sich auf die ersten Sitzungen in der Krisenzeit gründlich vor Das könnte Sie auch interessieren

Im laufenden kommunalen Haushalt wurden 230.000 Euro für das Baugebiet eingestellt. Davon seien für die Straßenbeleuchtung 24.000 Euro vorgesehen, für die Versorgung des Gebiets mit Glasfaserbreitband 20.000 Euro, erläuterte Bürgermeister Christian Mauch. Als nächste Aufgabe stehe in der Verwaltung die Kalkulationsrechnung für die Bauplatzpreise an.