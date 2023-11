Gleich zwei Tage lang lädt der Handels- und Gewerbeverein Stühlingen zum Weihnachtsmarkt auf den Kroneplatz.

Wann ist der Stühlinger Weihnachtsmarkt?

Am Samstag, 25. November, von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag, 26. November, von 12 bis 18 Uhr bieten 20 Teilnehmer an den Ständen auf dem Kroneplatz ein Stück Vorweihnachtsfreude an.

Was ist für die Kinder geboten?

Als Höhepunkt für die Kinder werden der Nikolaus und sein treuer Knecht Ruprecht wieder auf den Weihnachtsmarkt Stühlingen kommen. Extra dafür werden am Sonntag um 15 Uhr die Tore ins Mühlenareal geöffnet. Der HGV wird wieder am Freitag zuvor 260 Päckchen packen – neben Schokolade sind auch gesunde Nüsse und Mandarinen in den süßen Päckchen.

Was ist die Intention des Weihnachtsmarktes?

„Lokal shoppen ist nicht nur ein Trend, sondern auch ein Lebensstil“, erläutert Anton Scherzinger vom Stühlinger Handels- und Gewerbeverein. „Den Spruch „Ich kauf gern vor Ort“ sollte jeder in der Region für sich berücksichtigen, weil der Online-Handel die Innenstädte kaputtmacht.“

Der Stühlinger Weihnachtsmarkt ist neben dem Stühlinger Frühling und dem Stühlinger Herbst eine von drei Traditionsveranstaltungen des HGV.

Der HGV Der Handels- und Gewerbeverein Stühlingen wurde 1988 gegründet. Der Vorsitzende Reinhard Schmitt ist zu erreichen per Telefon 07744 1388 und Mail r.schmitt-hgvstuehlingen@online.de

Was gibt es beim Stühlinger Weihnachtsmarkt?

Essen und Trinken

Günter Lizurek bietet Süßwaren, Glühwein, Schokofrüchte und Kinderpunsch), das offene Bürgerforum Stühlingen (OBS) serviert Raclette mit Brot und Glühwein, zudem wird Allerlei aus Holz angeboten. Johannes Alber „Kleine Schätze“ schenkt Feuerzangenbowle, Glühgin, Glühwein und Früchtepunsch aus, die Metzgerei Gut bietet Grill-, Brat- Currywurst, Punsch und Glühwein. Das Kinderland Hohenlupfen hat Waffeln, Kinderpunsch, Linzer und Weihnachtsbrötchen im Angebot, Claudia Isecke Klettgau heiße Maronen.

Der Förderverein Fußball Stühlingen ist mit Schupfnudeln, Glühwein und Getränken vertreten, die Stühlinger Bachhäxe mit Gulaschsuppe, Kinderpunsch, Glühwein und Crepes. Die Schattenwölfe Eberfingen servieren Wikinger Met, Kinderpunsch, Weihnachtsgebäck und Linzertorte, Tauchsport Probst weißen Glühwein, Gebäck und Backwaren und Marion Umiker handgemachte Brezele.

Dekoratives

Das Schulzentrum Stühlingen verkauft Mistelzweige für die Aktion Mano a Mano), Joachim Hogg Energetix Wutach bietet Magnetschmuck und Wellness-Artikel. Bei Annette Wabersich gibt es Windlichter und Dekoartikel aus Beton und Gießkeramik, Martina Müller aus Waldshut bringt handgemachte Weihnachtsdeko nach Stühlingen mit. Frieda Schmidle aus Lauchringen hat Adventskränze, Gestecke, Gestricktes und Genähtes im Angebot. Michelle Fischer aus Wutöschingen verkauft Norwegische Weihnachtsdeko, Kerzen und Deko-Artikel.

Kulinarisches

Ramona Isele-Zücker bietet Sirup, Gelée, Salben und Tropfen an, Bernhard Rebmann verkauft Edelbrände und Liköre.

Haben auch Geschäfte geöffnet?

Außerdem haben das Modehaus Stocker, Haus und Werkstatt Würth, Herrenbekleidung Haid, C&L Café und Lebensmittel sowie Kik am Samstag und Sonntag geöffnet.

Was ist außerdem in Stühlingen in der Adventszeit geplant?

Auch die Weihnachtswunschaktion der Stadt Stühlingen und des HGV läuft wieder ab dem 24. November. An den Christbäumen in den Zweigstellen von Sparkasse und Volksbank hängen die Wunschzettel von Kindern aus bedürftigen Familien, bei denen das Geld nicht für Weihnachtsgeschenke reicht. Menschen, denen es finanziell besser geht, ermöglichen dies. Die Stadtverwaltung und der Handels- und Gewerbeverein Stühlingen bitten darum, dass die Stühlinger Geschäftswelt beim Einkauf des Wunsch-Geschenkes berücksichtigt wird.

Die Weihnachtswunschaktion der Stadt Stühlingen und des HGV beginnt am 24. November. | Bild: Yvonne Würth

