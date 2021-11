von Juliane Kühnemund

Es war ein gelungener Fasnetauftakt, den der Ewattinger Elferrat im ausverkauften Burg-Saal präsentiert hat. Witzig, frech und überaus unterhaltsam feierten die Narren am Samstag den vorgezogenen „11.11.“. Akteure und Publikum waren nach der Corona-Pause im vergangenen Jahr gleichermaßen begeistert bei der Sache. Der Ewattinger Elfer – mit vier Neu-Elfern – zeigte sich verjüngt und dennoch traditionsbewusst. Das Dorfgeschehen wurde mit kabarettistischem Talent durch den Kakao gezogen.

Das Fazit Donnernder Applaus des Publikums machte deutlich, dass der Fasnetauftakt in Ewattingen mehr als gelungen war. Am Abend galt im Übrigen die 2-G-Regelung und die vom Elfer gestellte Schätzfrage in der Pause zeigte auch auf warum. Mit 2-G konnten rund 120 Personen den Abend genießen, bei 3G wäre die Besucherzahl auf 53 begrenzt gewesen.

Im Kampf gegen das Corona-Virus feierte der Elfer gleich eingangs einen Triumph. Narrenvater Philipp Keller hat die Neuelfer vorgestellt: Samuel und Simeon Mauch, Maximilian Huber und Marc Vetter – die Söhne der mächtigsten, glücklichsten und reichsten Männer der Welt. Die Neuen machten gleich als Boy-Band Red‘n‘Back-Buck-Boys (Rot- und Hinterbuck-Jungs) deutlich, dass sie nicht nur die für das Elfer-Amt notwendige Fach-, Handlungs- und Sozialkompetenz haben, sondern sich auch sehen lassen können.

In einer Video-Schalte nach Brasilien zu Michael Grieshaber musste dieser feststellen, dass er offenbar den „Wind Of Chance“ in seiner Heimat in den vergangenen Monaten völlig verpasst hatte: den Wechsel im Amt des Narrenvaters, den Wechsel in der Bundesregierung und sogar die Geburt seiner Nichte hat der Auswanderer mangels Telefonempfang nicht mitbekommen.

Bauchschmerzen bereitet dem Ewattinger Elfer die Tatsache, dass die Bonndorfer Pflumeschlucker den Kiosk bei der Wutachmühle eingenommen haben. Am „Löwen-Kiosk“ gibt es jetzt nur noch Pflume mit Kern in allen möglichen Varianten und gemunkelt wird, dass ein gewisser F. Grieshaber oder Frank G. sogar Pläne schmiedet, Wutach aufzulösen und sich Bonndorf anzuschließen. Dem Elfer gelang es aber, den „Bösewicht“ zu verhaften. Dass auch noch die „Löwin von Bonndorf“, Alexandra Ruf, am Kiosk auftauchte, ließ bei den Narren die Vermutung aufkommen, dass sie in zwei Jahren Wutach übernehmen will. Ganz nach dem Motto: Alexandra Ruf, ihre Löwin – für Wutach reicht‘s. Im Wutacher Rathaus hat sich die Bonndorfer Bürgermeisterkandidatin ohnehin als Nachfolgerin von Arnold Hettich „breit gemacht“.

Gladbach-Fans contra Bayern-Fans: Wie sich solche fußballerischen Gräben in einer Familie überwinden lassen, zeigten die Ewattinger Narren mit viel Witz und kabarettistischem Talent, ebenso nahmen sie die während der Corona-Pandemie aufgeflammte Liebe des Wutacher Feuerwehrkommandanten zu Kleintieren unter die Lupe. Mit einem „Super Deluxe Hühnerstall“ bietet der Andi dem Vogelvieh mit Hahn Giovanni eine wahre Wellness-Oase. Und mit den KFC-Eiern (Kaisers friendly Chicken) – nicht zu verwechseln mit jenen aus Wangen – gehört er zu den Gewinnern in der Pandemie.

Fasnet 2022 – ja oder nein? Zu dieser Frage präsentierte der Elfer ein Live-Interview mit Landesvater Winfried Kretschmann, der die Narrenpräsidentin (SNV) Anne-Rosel Schwarz zum Weinen gebracht hatte. Narrenvater Philipp Keller stieß mit seiner Forderung, Kretschmann solle sich entschuldigen, allerdings auf einen ungehaltenen Ministerpräsidenten, der klarstelle: Ich bin Politiker, ich muss mich nicht entschuldigen.“

Eine Alpenüberquerung mit dem Fahrrad, wie einst Hannibal mit seinen Kriegselefanten, hatten sich sportliche Ewattinger vorgenommen. Dass die Tour nicht ganz so wie geplant verlaufen ist, war dem Elfer zu Ohren gekommen, der die Wahrheit schonungslos aufdeckte. Frech und unverblümt thematisierten die Narren auch den Glasfaserausbau in Wutach – Wutach ist jetzt in den 80ern angekommen – und Wolfi Dornfelds großes Engagement als „Werbekarnickel“. Und was ein trinkfester Berufsschullehrer alles auf sich nimmt, um einen Kofferraum voll Bier zu gewinnen, auch das war dem Elfer nicht verborgen geblieben.

Und was läuft so im Wutacher Gemeinderat? Hier haben einige Elfer Informationen aus erster Hand – entsprechend „realistisch“ lief die Gmond­rots-Sitzung am „11.11.“ ab. Eine überraschende Lösung wurde für die Probleme bei der Sanierung der Wutachhalle präsentiert, außerdem begeisterte sich das Gremium für ein Foto-Kalender-Projekt zu Werbezwecken. Eine Schweigeminute für die „Schwarze Schlappe“ bei der Bundestagswahl lief mit Konfetti und Knallern ab. Ängste wurden geäußert, bezüglich der Störche, die in diesem Jahr Ewattingen belagert haben. Dem von „Erich Zimmermann“ vorgeschlagenen SEK (Störche-Erschießungs-Kommando) stimmte das Gremium mit der Stimme des Bürgermeisters – die doppelt zählt – mit fünf zu vier Stimmen zu. Begeisterung herrschte im Gmondrot, dass sich jemand auf die Stelle von Arnold Hettich beworben hat. „Welcher Idiot bewirbt sich in Wutach?“ Bewerberin Alexandra stellte sich vor und machte deutlich, dass sie beinahe Bürgermeisterin von Bonndorf geworden wäre, wenn nicht der viel zu dünne Joste-Beck aufgetaucht wäre. Jetzt kämpfe sie aber als Löwin für Wutach. Mit fetzigen Rhythmen wurde der kabarettistische Abend vom „scharfen Orchester vom Balkan“ umrahmt. Die Musiker verstanden es, Stimmung zu machen.