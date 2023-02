Schon seit vier Monaten befasst sich Bruder Stephan mit dem Fortzug aus dem Kloster in Stühlingen. Allein der riesige Lastwagen vor den Mauern des Gebäudes zeigt, welch ein Aufwand dahinter steckt.

Im Juni 2022 ist bekannt geworden: Das Kapuzinerkloster in Stühlingen schließt zum Jahresende. Am 1. März ist die Übergabe des Gebäudes an das Erzbistum Freiburg. Aber wie stemmen die Kapuziner den damit verbundenen riesigen Umzug? Ein Einblick in