von Juliane Kühnemund

Der Um- und Erweiterungsbau der Wutachhalle in Ewattingen kann vermutlich günstiger abgeschlossen werden als geplant. Diese gute Nachricht gab Bürgermeister Christian Mauch in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend bekannt. Die aktuelle Kostenaufstellung von Planer Daniel Wiest summiert sich auf 2,24 Millionen Euro. Ursprünglich lag die Kostenberechnung bei rund 2,4 Millionen Euro. Man liege also rund 200.000 Euro unter dem Planansatz, freute sich der Rathauschef. Einen kleinen Wermutstropfen gab es dennoch.

Wutach Elternbeiträge sorgen für Diskussion Das könnte Sie auch interessieren

Wie Christian Mauch weiter informierte, wird sich die Bauzeit an der Wutachhalle noch etwas in die Länge ziehen. Anvisiert worden war eine Fertigstellung bis Ende Mai dieses Jahres. Diesen Termin werde man aber nicht einhalten können, die Arbeiten werden sich wohl noch bis in den Sommer hineinziehen, sagte der Wutacher Bürgermeister. Da aufgrund der Corona-Pandemie in den nächsten Wochen und Monaten vermutlich ohnehin keine größeren Veranstaltungen erlaubt sein werden, erachtet Christian Mauch die längere Bauzeit nicht als tragisch. Die Halle könne ja ohnehin nicht genutzt werden.

Kreis Waldshut Corona-Impfung: Mehr als 4000 Menschen aus dem Kreis Waldshut wurden das erste Mal geimpft. So geht es nun weiter Das könnte Sie auch interessieren

Christian Mauch gab in der Sitzung ferner bekannt, dass die Rechtsaufsichtsbehörde den Haushaltsplan 2021 der Gemeinde geprüft und für rechtmäßig erklärt habe. Auch die vorgesehene Kreditaufnahme sei genehmigt worden, so der Bürgermeister.