von lör

Überaus zufrieden ist man im Sportverein Ewattingen mit den Jugendteams. Wie gut sich diese schlagen, darüber berichten die Trainer des Nachwuchses.

Die Bambini, F- und E-Jugend organisiert der SV Ewattingen allein, die D-, C-, B- und A-Jugend laufen unter dem Dach einer Spielgemeinschaft mit Mundelfingen, Hausen vor Wald und Döggingen. Schon bei den jüngsten Kickern entwickelte sich das vergangene Jahr überaus erfreulich. Nachdem ein Trainerquartett gefunden war, startete das Team mit acht Mädchen und Jungen. „Mittlerweile sind wir 16“, berichtete Gregor Rendler. Die neun Fußballer der E-Jugend stehen aktuell auf dem fünften Tabellenplatz.

Einlaufen mit den Profis

Ein absoluter Höhepunkt für die Mannschaft war ein zweitägiger Ausflug nach Mönchengladbach. Dort durften sich die Ewattinger mit der Jugend des Bundesligisten messen, um danach auch noch als Einlaufkinder die Profis beim Einmarsch in den Borussen-Park zu begleiten. „Ein unvergessliches Erlebnis“, schwärmte Trainerin Andrea Meßmer.

Die D-Jugend wiederum trainiert in Hausen vor Wald, mit dabei sind auch die Ewattinger Übungsleiter Holger Fehrenbach und Matthias Weishaar. Die erste Mannschaft steht in der Bezirksliga auf Rang sechs, die zweite in der Kreisliga auf dem dritten Platz.

C-Jugend überrascht

Aus sportlicher Sicht sorgten die C-Junioren für die größte Überraschung. Sie stehen nach der Vorrunde auf Platz eins in der Bezirksliga. „Auf unsere 16 Spieler dürfen wir stolz sein, gerade auch deshalb, weil sie als echtes Team auftreten“, sparte Coach Dieter Vetter nicht mit Anerkennung für seine Mannschaft.

Gewohnt souverän

Die hervorragende Bilanz bei den B-Jugendlichen überraschte dagegen weniger, denn diese Jahrgänge sorgen schon seit Jahren für Freude im Verein. So holten sie im vergangenen Jahr überlegen den Bezirkspokal, als sie im Finale den höherklassigen FC Bad Dürrheim mit 12:2 geradezu deklassierten.

24 Spieler bilden die zwei Mannschaften, „das ist ziemlich eng, aber wir kriegen das hin“, zeigte sich Haiko Retzke, einer der Trainer, zuversichtlich. Die erste Mannschaft steht auf Rang drei, das Ziel Meisterschaft soll unbedingt erreicht werden. Bei der zweiten Mannschaft sieht es nicht so gut aus. Sie wartet weiter auf den ersten Sieg.

Die A-Jugend läuft unter Federführung des SV Mundelfingen auf. Sie kämpft, ebenfalls in der Bezirksliga, um den Klassenerhalt, wie Trainer Frank Allaut informierte.