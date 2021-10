von sk

Eigentlich hätte es eine tolle Saison für den Skiclub Ewattingen werden können. Die Schneeverhältnisse im vergangenen Winter waren hervorragend, am Skilift in Ewattingen herrschten beste Bedingungen. Der Corona-Lockdown hat die Freude der Wintersportler aber abrupt ausgebremst. Diese Bilanz zog der Skiclub-Vorsitzende Jochen Müller in der Hauptversammlung des Vereins im Gasthof „Zur Burg“, zu der 44 stimmberechtigte Mitglieder gekommen waren.

Seit zweieinhalb Jahren ist Jochen Müller Vorsitzender, sein Start in die Amtszeit hätte nicht viel schlechter ausfallen können, so eröffnete der Vereinschef seinen Rückblick. Im ersten Jahr hatte man mit dem schlechtesten Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnung zu kämpfen, dann kam die Pandemie mit all ihren negativen Folgen.

Mit Blick auf das Jahr 2019 berichtete Müller, dass im November die TÜV- und Seilbahnprüfung ohne Beanstandung abgenommen wurde. Neue Betriebsleiter sind Michael Thoma und Stellvertreter Leonard Riester, sie dürfen offiziell einen Skilift betreiben (angemeldet beim Landratsamt). Die beiden Skilehrer Samuel Mauch und Joshua Dornfeld haben erfolgreich ihre Lizenzen verlängert. Wegen des Schneemangels im Winter 2019/20 hat sich der Verein dazu entschieden, den Skicross als Grasskirennen zu veranstalten. Die Veranstaltung war ein toller Erfolg, der sogar Interesse beim SWR-Fernsehen geweckt hatte.

Dann kam die Corona-Pandemie, sodass alle Veranstaltungen und Skiausfahrten abgesagt werden mussten. Eine Riesenenttäuschung für die Skifahrer, brachte der Winter 2020/21 doch endlich genügend Schnee. Der Verein ließ sich aber nicht entmutigen und beschloss kurzfristig, den Skilift stundenweise zu vermieten.

„Das war ein Riesenerfolg“, berichtete Müller, der hinzufügte: „Von Freiburg über Waldshut bis nach Stockach wollten alle unseren Skilift mieten. Der Andrang war so groß, dass ich das Telefon in dieser Zeit mit „Liftvermietung Skiclub Ewattingen‘ abnehmen konnte. Hätte es keine Ausgangssperre gegeben, hätten wir den Lift gefühlt 24/7 laufen lassen können.“ An 24 Tagen hatte der Skilift geöffnet. Der neue Pistenbully kam dabei voll zum Einsatz. Die Langlaufloipen waren ebenfalls gut besucht.

Wahlen

Marlon Faller wurde erneut zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Martin Knöpfle bleibt Kassierer. Jugendleiter Mario Kienzle stellte sein Amt zur Verfügung. Für ihn wurde Leonard Riester gewählt. Der Skiclub hat drei Beisitzer. Harald Vetter und Leonard Riester haben ihr Amt zur Verfügung gestellt. Dafür wurden Stefan Gliese und Antonius Riester gewählt. Armin Burger wurde bestätigt. Kassenprüferin bleibt Sabine Zimmermann, neu gewählt wurde Mario Kienzle.

Bürgermeister Christian Mauch lobte den Skiclub als aktiven und innovativen Verein, der sowohl den beliebten Wintersport als auch das Radfahren über die Sommermonate unterstützt. Veranstaltungen wie der Ski Cross Cup, oder die Idee des Vermietens des Skiliftes während des Lockdowns würden das große Engagement des Vereins zeigen. Eine Bereicherung für die Gemeinde sei auch der Flow Trail, den der Skiclub betreut und instand hält. Christian Mauch ging auch noch auf die Zusammenarbeit mit dem Skiclub Bonndorf ein, die es der Jugend ermögliche, gemeinsam zu trainieren.

Ehrungen

Für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten nachfolgende Mitglieder die silberne Ehrennadel und Urkunde: Harald Adelbrecht, Jörg Kech, Sebastian Böhler, Philip Dittes, Dirk Grüninger, Miriam Gutmann, Frank Grieshaber, Michael Grieshaber, Katrin Happle, Stefanie Hummel, Nadine Keller, Tobias Kech, Georg Klein, Björn Kromer, Linda Rendler, Mario Kuttruff, Manuela Rothmund, Michael Scheuble, Sabrina Scheuble, Nicolai Schulz, Daniel Stritt und Dieter Vetter. Dankesworte und Präsente erhielten Corina Thoma für die tolle Dekoration an allen Festen, für die Hilfe und Unterstützung und für die Organisation des Skiwochenendes in Hoch-Ybrig. Georg Vetter für die Mitorganisation des Pistenbullys, Kontakt Händler, Transport und Wartungsarbeiten. Jutta Huber für acht Jahre Schriftführerin, Dirk Grüninger für sieben Jahre Jugendleiter, fünf Jahre Beisitzer, ein Jahr stellvertretender Vorsitzender und acht Jahre Vorsitzender.

Jochen Müller merkte an, dass in diesem Jahr wieder geplant ist, Skigymnastik für die Jugend anzubieten. Er informierte auch, dass die Vereinsvorstände beschlossen haben, dass das Ewattinger Dorffest 2022 nachgeholt werden soll.