von Juliane Kühnemund

In den vergangenen Jahren kam es gehäuft vor: Extremer Stark­regen und auch Hagel haben zu Überflutungen in Ewattingen geführt. Erst vor Kurzem, Mitte August dieses Jahres, hieß es erneut „Land unter“ in einigen Straßenzügen des Ortes. Betroffene Bürger nutzten nun die jüngste Gemeinderatssitzung dazu, bei der Verwaltung nachzufragen, was diese denn gegen die immer wiederkehrenden Überflutungen zu tun gedenke. Es könne ja nicht sein, dass man die Situation so auf sich beruhen lasse.

Bürgermeister Christian Mauch erläuterte, dass man seit dem jüngsten Starkregen zwar noch keine Debatte im Gemeinderat geführt habe, nach den Überschwemmungen im Jahr 2018 habe das Gremium aber bereits beschlossen, einen Generalentwässerungsplan in Auftrag zu geben. Dieser sei zwischenzeitlich fast fertig gestellt. Der Wutacher Rathauschef bezeichnete die Unwetterfolgen als komplexes Thema, über das sich nicht nur die Kommunen Gedanken machen, sondern auch das Land. Zudem müssten viele Akteure miteinbezogen werden – Landratsamt, Planer, Experten und Grundstücksbesitzer – um tatsächlich sinnvoll Abhilfe schaffen zu können. „Wir sind aber dran“, versicherte der Bürgermeister.

Wie Christian Mauch weiter ausführte, fielen beim Unwetter im August in einer halben Stunde 50 Liter Wasser auf den Quadratmeter, das entspreche einem 100-jährlichen Ereignis. Solche Wassermengen über die normale Kanalisation abzuleiten, sei nicht machbar. Dabei sei noch zu berücksichtigen, dass das Regenwasser von einer Fläche mit rund 14 Hektar Größe Richtung Ewattingen abfließe. Das sind – bei der jüngsten Regenmenge – 6,7 Millionen Liter Wasser in einer halben Stunde. Die große Frage sei daher: Wie kriegen wir das Wasser abgeleitet, damit möglichst wenige Schäden entstehen und das Problem nicht auf andere Bereiche abgewälzt wird? Ein solches Konzept sei nicht von heute auf morgen umsetzbar und koste viel Geld, stellte der Rathauschef klar. Nichtsdestotrotz stehe die Thematik auf der Agenda.

Zu den Überschwemmungen in der Schwimmbadstraße erläuterte Mauch, dass hier das Problem des Rückstaus in den Kanälen auftrete. Diesbezüglich werde der Generalentwässerungsplan Lösungen aufzeigen, wobei es wohl auf der Hand liege, dass größere Kanäle gebraucht werden. Eine schnelle Übergangslösung, wie von einem Bürger gefordert, konnte der Bürgermeister in der Sitzung nicht anbieten.