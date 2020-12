von Heidi Rombach

Die Wintersportsaison hat begonnen, wenn auch verhalten durch leichten Schneefall zur Wochenmitte. Nichtsdestotrotz – die Freude auf den Wintersport wächst vor allem auch beim Skiclub Ewattingen. Für weiße Tage ist der Verein jedenfalls bereits gut gerüstet: Der Schlepplift wurde durch den TÜVSüd (Industrie-Service) technisch abgenommen.

Die Prüfplakette für den Lift wurde erteilt – der Winterspaß kann kommen. | Bild: Heidi Rombach

„Der Lift ist mängelfrei. Man sieht, dass Revisionsarbeiten durch die Liftbetreiber durchgeführt werden“, resümiert der Sachverständige Jakob Burgert nach gut einer Stunde Arbeit. Der Hang und die Anlage Auf Sandern zwischen Münchingen und Ewattingen ist ihm nicht neu. Nach der Vorjahressaison inspizierte der 33-jährige Maschineningenieur aus Freiburg bereits zum zweiten Mal den Skilift – und bescheinigte einmal mehr einwandfreie Revisionsarbeiten des SC Ewattingen.

Liftgerätewart Michael Thoma (links) schaut Fachmann Jakob Burgert (Bildmitte) bei der Überprüfung der Liftanlage Auf Sandern zu. | Bild: Heidi Rombach

Ganz zur Freude des Vorsitzenden Jochen Müller, Liftgerätewart Michael Thoma und dessen Stellvertreter Leonard Riester. 250 Mitglieder zählt der Skiclub, der jährlich 5000 Euro für Reparaturen und Unterhaltung der Anlage aufbringt. Jährlich finden nach dem Landesseilbahngesetz wiederkehrende Überprüfungen statt und alle zwei Jahre eine intensive Prüfung.

Die Anlage

Wie die drei Vorstandsmitglieder im Gespräch mit dieser Zeitung bekunden, steht die Sicherheit an erster Stelle. Immerhin kann der SC Ewattingen seit 1966 als einer von wenigen Skiclubs in Deutschland noch eine Liftanlage sein Eigen nennen. 1986 wurde das Areal umgebaut. „Zwar bringt der Lift das ganze Jahr über für die Mitglieder einiges an Arbeit mit sich, doch der Lohn hierfür sind tolle Skiabende bei Flutlicht, ein sportliches Freizeitangebot für alle Kleinen und Großen direkt vor der Haustür und Skikurse ohne lange Anfahrtswege“, bekundet Michael Thoma. Jochen Müller indes berichtet, dass es besonders geschätzt wird, dass Kinder und Jugendliche quasi vor der Haustüre Ski fahren lernen können.

Für die 258 Meter lange Strecke, um die Sportler von 740 auf 810 Meter ü. NN zu befördern, braucht es drei bis vier Minuten. 20 Bügel umfasst der Ewattinger Lift. Witterungsbedingt sind an den Öffnungszeiten dann 20 bis 50 Leute auf der Piste anzutreffen. Vor dem Aufbringen der Prüfplakette gibt es nach den Vorschriften für den Bau und Betrieb von Schleppliften (BOSchlepp) verschiedene Tests. Unter anderem werden die Linienführung, Geschwindigkeit und zeitliche Schleppfolge, Seil­endbefestigungen und Seilspannvorrichtungen, Schleppgehänge sowie die Technik kontrolliert.

Der SC Ewattingen indes pflegt den Skilift und das dazu gehörende Gelände übers Jahr. Vom Mähen des Grundstücks bis zur regelmäßigen Wartung der Station: eine Rundumaufgabe bis zu den Revisionsarbeiten zum Erlangen der jährlichen TÜV-Plakette. Seit diesem Jahr ist auch eine frisch gekaufte, gebrauchte Pistenwalze im Einsatz, die die bisherige aus dem Jahr 1999 ersetzt. Wie der Vorsitzende Jochen Müller dazu erklärt, sei dies und anderes auch nur durch Unterstützung mehrerer Firmen möglich.