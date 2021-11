von Ralph Seifermann

In der Hauptversammlung des Musikvereins Harmonie Lembach, die vor Kurzem im Haus der Vereine stattgefunden hat, ist das gesamte Vorstandsteam zur Wahl gestanden.

Wahlen

Als Kassiererin wurde Hanna Wiest neu in den Vorstand gewählt, sie übernimmt diesen Posten von Sabine Blatter. In ihren Ämtern bestätigt wurden hingegen das Vorstands-Trio, bestehend aus Lena Wiest, Markus Berger und Timo Büche, sowie die Schriftführerin Tabea Troll.

Zuwachs

Wieder in den Verein eingetreten ist Bassist und Ehrenmitglied Daniel Leingruber und die Zöglinge Lisa Raufer, Felix Seifermann sowie Philipp und Raphael Woll wurden an diesem Abend offiziell in den Verein aufgenommen. Lisa, Philipp und Raphael haben den Praxisteil des Jugendmusik-Leistungsabzeichens in Bronze bereits bestanden, die Theorieprüfung findet Ende November statt.

Die Aktivitäten

Schriftführerin Tabea Troll berichtete von den Aktivitäten des Vereins seit der vorigen Hauptversammlung Ende November 2019. Der Verein organisierte einen Weihnachtsbaumverkauf, es gab eine Weihnachtsfeier und bei der Fasnet begleitete man den Narrenverein an die Narrentreffen und spielte am Fasnet Sundig in der „Krone“. Am 6. März 2020 war dann die letzte Musikprobe, bevor Corona auch den Musikverein lahmlegte. Als sich die Lage im Sommer entspannte, gab es einen geselligen Gemeinschaftsabend.

Probenbetrieb eingestellt

Auch eine kleine Musikprobe gab es zwischendurch. Die Hauptversammlung 2020 konnte wegen der Pandemie dann nicht stattfinden sowie auch die Musikproben. Es war eine lange Zeit, bis es dann ab Mitte September wieder losgehen konnte. Allerdings währte die Freude nicht lange, und so muss derzeit bis auf Weiteres der Probenbetrieb wegen der angespannten Pandemielage wieder eingestellt werden.