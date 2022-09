von Stefan Limberger-Andris

Eine Heckenpflanzaktion ruft der Arbeitskreis Umwelt und Natur aus Wutach ins Leben. Im November soll ein knapp 200 Meter langes, vier Meter breites Heckenstück zwischen Münchingen und Lausheim gepflanzt werden. Ein Vortrag des emeritierten Freiburger Professors Albert Reif soll das Thema vertiefen.

Günter Nosbüsch, Sprecher des Arbeitskreises, bestätigte im Gespräch die Aktion als Jahresabschluss des Arbeitskreises. Es liege ihm am Herzen, dass auch Wutacher Einwohner daran teilnehmen, wie bei den vergangenen Aktivitäten bereits.

Ein großes Lob zollt Günter Nosbüsch den privaten Grundstücksbesitzern, die die geplante Pflanzaktion im November auf ihrem Grund und Boden zuließen. Dies sei keine Selbstverständlichkeit, weiß der Arbeitskreissprecher. Gemeindeförster Tristan Dellers wird die Pflanzen für die Aktion besorgen. Vorgesehen sind unter anderem Haselnuss, Holunder, Weißdorn, Wildrose und Feldahorn.

Der Wutacher Arbeitskreis werde, so Günter Nosbüsch, für die Pflanzenkosten von rund 1000 Euro aufkommen, eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde Wutach sei ausdrücklich nicht vorgesehen. Um die Kosten für die Pflanzen finanzieren zu können, werde deshalb weiter nach Sponsoren gesucht. Bislang sei rund ein Fünftel des Betrags bereits gesammelt worden.

In den kommenden Jahren seien weitere Heckenpflanzaktion in einer Größenordnung von jeweils bis zu 200 Metern Länge auf der Gemarkung Wutach geplant. Der November biete sich wegen der günstigen Bodenfeuchte an. An der Aktion Interessierte melden sich bei Günter Nosbüsch, 07709/922 47 33, Gemeindeförster Tristan Dellers, 07709/929 69 20 oder Corina Thoma, 07709/13 83.

Besonders freut sich Günter Nosbüsch auf den geplanten Vortrag des emeritierten Freiburger Professors Albert Reif. Dieser trägt den Titel „Bedeutung von Feldgehölz und Hecken für Biodiversität und Artenschutz“ und findet am Freitag, 4. November, 19.30 Uhr, im Foyer der Wutachhalle in Ewattingen statt.

Der Sprecher des Arbeitskreises erhofft sich ein tieferes Verständnis in der Bevölkerung für die ökologische Bedeutung einer Heckenlandschaft. Hecken seien immens wichtig als Erosionsbremsen bei Wind- und Starkregenereignissen. Ewattingen habe aufgrund von Starkregen und Hagel in den vergangenen Jahren einiges in dieser Hinsicht erleben müssen.