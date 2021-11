von Yvonne Würth waldshut.redaktion@suedkurier.de

Mit einer ganz besonderen Aktion möchte der Frauenverein Weizen denjenigen Kindern im Dorf eine Freude machen, welche noch an den Nikolaus glauben.

Nikolauskutsche: Bereits während des Lockdowns 2020 kamen einige Frauen in Weizen auf die Idee, den Nikolaus in der Kutsche durchs Dorf fahren zu lassen. Die weihnachtlich geschmückte Kutsche war ein Hingucker, für die Kinder gab es ein kleines Geschenk. Kathrin Schelble und Kirsten Eggi hatten die Idee gehabt und auch für dieses Jahr gleich zugesagt, als sie vom Frauenverein Weizen angefragt wurden. Die Vorsitzende Birgit Hamburger erklärte im Gespräch mit dieser Zeitung, dass die Jüngsten während der Pandemie bereits auf so viel verzichtet hatten und mit der Nikolausaktion nun bedacht werden sollen. Die anfallenden Kosten trägt der Frauenverein Weizen selbst: „Es ist so viel ausgefallen, die Kinder müssen auf viel verzichten, sie haben harte Monate hinter sich.“ In den Vorjahren hatten die Familien mit dem Frauenverein alles genau abgesprochen, die Kinder hatten ein Geschenk und in Gedichtform die Leviten gelesen bekommen, mit allen guten und schlechten Verhaltensweisen. „Wir hoffen, dass wir das durchziehen können, auch mit 2G, es wird eher eine halbe Stunde sein, maximal eine Stunde, ohne zusammenzustehen, es gibt eine Kontaktverfolgung.“ Geplant sind außerdem auch der Ausschank von Glühwein und Punsch mit und ohne Alkohol, hier behält sich der Verein allerdings eine Änderung vor, welche abhängig ist von der aktuellen Corona-Situation.

Vereinsaktivitäten während Corona: Im Frauenverein Weizen sind Frauen jeden Alters vertreten, von der arbeitstätigen Frau über die junge Mutter bis hin zur 92-Jährigen: „Wir sind alle beruflich eingespannt, auch in sozialen Berufen, und haben eine Gefahr gesehen. Die Mitglieder haben die Pause befürwortet, denn die älteren Mitglieder und die Familienmitglieder muss man auch schützen, wir haben dann alles stillgelegt.“ Mit dem 75. Geburtstag wird jede Frau im Verein zum Ehrenmitglied ernannt, in der Hauptversammlung im Frühjahr 2022 werden die beiden neuen Ehrenmitglieder erwähnt. Zwischen den Lockdowns konnte die Hauptversammlung im Sommer 2020 durchgeführt werden. Da keine Wahlen anstehen, könne für dieses Jahr auf eine Hauptversammlung verzichtet werden.

Nikolausdienst Der Frauenverein Weizen lädt zum Nikolausdienst für jedermann in Weizen am Sonntag, 5. Dezember, um 17 Uhr auf dem Schulhof Weizen ein. Die Anmeldung ist bis zum 25. November möglich bei der Vorsitzenden Birgit Hamburger unter Telefon 07744/884 und ihrer Stellvertreterin Kirsten Eggi unter Telefon 07744/967 79. Es gelten die aktuellen Corona-Verordnungen. Um fit durch den Winter zu kommen, lädt der Frauenverein Weizen zur Frauengymnastik (2G) mit Susanne Gnoth in die Ehrenbachhalle Weizen. Die Schnupperstunde findet am Dienstag, 14. Dezember, um 18.45 Uhr statt. Ab dem 11. Januar startet dann der Kurs mit zehn Terminen. Die eigene Turnmatte ist mitzubringen, auch Nichtmitglieder sind willkommen, Informationen gibt es bei der Vorsitzenden Birgit Hamburger unter Telefon 07744/884.

Bereits im Sommer gab es Einladungen für Veranstaltungen im Freien, welche allerdings nicht sehr gut besucht waren. Die Vereine in Weizen planen für den 11. Dezember einen Weihnachtsmarkt beim Sportplatz, sind aktuell allerdings nicht sehr zuversichtlich angesichts der steigenden Infektionszahlen während der Corona-Pandemie.

Der Vorstand des Frauenvereins Weizen bei der Hauptversammlung im Jahr 2018 vor Corona (von links): Vorsitzende Birgit Hamburger, Stellvertreterin Kirsten Eggi, Kassiererin Sabine Zimmermann, Schriftführerin Claudia Rettig, Beisitzerinnen Katrin Hertenstein, Corinna Fauser, Moni Plitz und Bettina Scharf. Sitzend von links die scheidende Kassiererin Mona Basler und die scheidende Beisitzerin Ulrike Stoll. Archivbild: Yvonne Würth