Die Höhe des Zuschusses basiert auf den geleisteten Arbeitsstunden in der Gesamtgemeinde Wutöschingen. 3553 Stunden waren die Helfer des Vereins im Jahr 2020 in Wutöschingen im Einsatz, im Jahr 2014 waren es 342 Stunden, seitdem steigen die Zahlen jedes Jahr deutlich an. „An der Entwicklung der Einsatzzeiten ist zu erkennen, dass auch in unserer Gemeinde ein Bedarf für dieses Hilfsangebot vorhanden ist“, betont Bürgermeister Georg Eble. Seit 2017 bezuschusste die Gemeinde Wutöschingen den Nachbarschaftshilfeverein. 2019 entschied der Gemeinderat einen Zuschussbetrag von 1 Euro je Einsatzstunde, die in der Gemeinde geleistet wird, zu gewähren. Auch 2020 und 2021 wurde dieser Betrag so beibehalten. Über den Nachbarschaftshilfeverein werden ältere, kranke und behinderte Menschen sowie deren pflegende Angehörige unterstützt.

Das Angebot umfasst neben persönlicher Beratung vor allem hauswirtschaftliche Hilfen, wie Einkäufe erledigen, Wohnungsreinigung, Hausarbeiten, Fahrdienste, Besuchsdienste, Begleitung und mehr. Mit diesem Dienstleistungsangebot wird gerade älteren Menschen ermöglicht, länger in ihrem Zuhause zu leben. Für die pflegenden Angehörigen ist die Unterstützung eine große Entlastung. Die Mitarbeiter des Vereins werden auf Teilzeitbasis angestellt und vergütet. Auch Wutöschinger Bürger sind dort tätig. „Dieser Verein stellt keine Konkurrenz zu unserer Sozialstation Oberes Wutachtal dar“, erklärt Bürgermeister Eble,

„ganz im Gegenteil, die Sozialstation ist froh über das ergänzende Angebot, weil sie diese Leistungen selbst nicht erbringen kann.“

Auch die Nachbarschaftshilfe der katholischen Kirche Wutöschingen verweist gerne auf die Hilfsangebote des Vereins. Mit einem Stundensatz von 12,50 Euro bei Inanspruchnahme der Leistungen der Nachbarschaftshilfe Stühlingen-Mauchen kann der Verein die Vergütung für die eingesetzten Betreuungskräfte einigermaßen stemmen, jedoch nicht die Kosten für die Einsatzleitung. Die Deckungslücke wird teilweise durch zusätzliche Veranstaltungen wie Mittagsessen für ältere Menschen, Spenden und Mitgliedsbeiträge gedeckt.