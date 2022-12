von Yvonne Würth

Der Musikverein Eberfingen lädt zum Jahreskonzert am Samstag, 3. Dezember, um 20 Uhr in die Ehrenbachhalle Weizen. Dirigent Gerhard Blatter hat ein interessantes und abwechslungsreiches Programm mit seinen 58 Musikern einstudiert.

Im ersten Teil erinnert das Klagelied der Gletscher beim Titel „Schmelzende Riesen“ von Armin Kofler an die Klimaerwärmung. Die gefürchteten Drachen werden bei „How To Train Your Dragon“ von John Powell zu den besten Freunden und bei „Robin Hood – Prince Of Thieves“ von Michael Kamen werden die Reichen zugunsten der Armen beraubt. Der Marsch „Einzug der Gladiatoren“ wurde vom Militärkapellmeister der österreichisch-ungarischen Armee Julius Fucik 1899 komponiert und demonstriert den damals neuesten Stand der Spieltechnik und Bauweise von Blechblasinstrumenten mit chromatischen Läufen. Inzwischen ist er als Zirkusmusik bekannt.

Der Musikverein Eberfingen bedankt sich bei Freunden und Spendern, bei Passivmitgliedern, Mitgliedern des Fördervereins und allen Helfern für die Unterstützung beim Gartenfest.