von Juliane Kühnemund

Noch befindet sich der Kiosk bei der Wutachmühle im Winterschlaf. Im April wird er aber wieder öffnen, ist der Kiosk doch ein beliebtes Ziel von Wutachschlucht-Wanderern. Die Zeit bis zur Eröffnung will die Gemeinde Wutach nun nutzen, um die Toilettenanlagen des gemeindeeigenen Kiosks zu sanieren. „Diese sind nicht mehr zeitgemäß“, sagte Bürgermeister Christian Mauch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Vorgesehen ist, neue WCs und neue Waschtisch-Armaturen einzubauen, außerdem sollen die Silikon-Fugen erneuert werden. Die Firma Vetter aus Ewattingen hat für die gesamten Arbeiten ein Angebot in Höhe von rund 6487 Euro abgegeben. 10.000 Euro stehen laut Bürgermeister im Haushalt für die Arbeiten zur Verfügung. Der Gemeinderat einigte sich darauf, der Firma Vetter den Auftrag zu erteilen.

Der Kiosk gehört der Gemeinde und wurde errichtet, nachdem die Gaststätte in der Wutachmühle geschlossen worden war. Als Pächter sorgt die Familie Dirk Amann für die Bewirtung der Gäste. Die Pächter hatten nach den Worten von Christian Mauch auch den Antrag gestellt, den Toilettenbereich zu sanieren. Diesem Antrag ist der Gemeinderat nun mit der Auftragsvergabe für die Arbeiten nachgekommen. Noch vor Saisonbeginn sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Nachrüstungen im Regenüberlaufbecken

Vergeben wurden in der Ratssitzung in der Gänsbachhalle in Münchingen auch Arbeiten zur Nachrüstung der Messtechnik an den Regenüberlaufbecken (RÜB). Nach den Worten von Bürgermeister Mauch fordere der Gesetzgeber eine Aktualisierung der technischen Einrichtungen, um die Anlagen entsprechend überwachen und die Überlaufmengen erfassen zu können. In der Gemeinde Wutach gibt es jeweils ein Regenüberlaufbecken in Ewattingen, Münchingen und Lembach. Diese sind, so der Bürgermeister, notwendig, wenn im Mischsystem entwässert wird, also Schmutz- und Regenwasser in einem Kanal abgeleitet wird. Bei starken Regenfällen könnte der Kanal überlastet werden. In den Regenüberlaufbecken wird deshalb Wasser zwischengespeichert, um es dann dosiert der Kläranlage zuleiten zu können.

Für die nun notwendige Nachrüstung der Messtechnik in allen drei Bauwerken hat die Firma Eliquo Stulz ein Angebot in Höhe von 17.762 Euro brutto abgegeben. Das Unternehmen erhielt vom Gemeinderat denn auch einstimmig den Zuschlag.