Holztransporte auf der Strecke der Sauschwänzlebahn von Weizen nach Blumberg rücken näher. Wie Christian Brinkmann auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigt, sind in naher Zukunft Probetransporte geplant. Wann der regelmäßige Güterverkehr mit Holz auf dieser Strecke beginnen wird, ist derzeit auch wegen der Corona-Krise offen.

Antrag auf Holzlager: Das Kreisforstamt hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Stühlingen den Bauantrag zur Errichtung eines Holz-Zwischenlagers eingebracht. Es solle auf dem Gelände des alten Bahnhofs in Weizen errichtet werden. Das Gelände gehört nach Informationen aus dem Stühlinger Rathaus der DB Netze. Der Gemeinderat erteile mehrheitlich sein Einvernehmen zu diesem Vorhaben.

Thomas Schüle (CDU) sah in diesem Zwischenlager allerdings „keinen Sinn“ und erzählte, dass der zuständige Förster nichts von diesen Plänen wisse. „Die Aussage des Gemeinderates ist unzutreffend. Es fand im März ein Vor-Ort-Termin mit dem zuständigen Revierleiter statt“, heißt es in einer Stellungnahme des Landratsamts in Waldshut.

Holztransporte Die Zugstrecke ins Wutachtal bis Blumberg ist mehr als 130 Jahre alt. Betrieben wird sie heute von den Bahnbetrieben Blumberg – seit Mitte Dezember 2019 auch als Schülerzug von Stühlingen bis Waldshut. Das Kreisforstamt und die Waldgenossenschaft Südschwarzwald haben seit November 2019 großes Interesse, die Beförderung insbesondere von Käferholz auf die Schiene zu verlagern, da die Transportkapazitäten der Fuhrunternehmer auf der Straße angesichts der Masse geschlagenen Holzes nicht ausreichen.

Wie der Geschäftsführer der Bahnbetriebe Blumberg, Christian Brinkmann, bestätigt, diene das Holzlager dazu, den Transport auf der Schiene vorzubereiten. „Eine erste Probeverladung soll schon bald stattfinden.“ Da Lademöglichkeiten in der Region rar seien, ergebe eine Verladestelle am Bahnhof in Weizen auch langfristig Sinn.

Die weiteren Pläne: Bisher wurde ein Transport auf der Schiene aufgrund des Artenschutzes (Mopsfledermaus) nicht genehmigt. Ob 2020 ein Bahntransport stattfinden kann, hänge von der weiteren Holzmarktentwicklung ab. Die Voraussetzungen wären mit dem Bau des Platzes jedenfalls geschaffen, verlautet aus dem Landratsamt. Bedingung für den Transport sei allerdings der erfolgreiche Holzverkauf. Aufgrund der Corona-Krise sei auch die Holzwirtschaft im Krisenmodus, die Absatzmöglichkeiten daher stark reduziert.

Brinkmann rechnet mit einer schnell überwindbaren Corona-Delle. In den Wäldern lägen Unmengen an Holz. „Die nächsten Sommer werden zunehmend trocken, sodass das Fichtenstreben weiter anhalten wird“, so lautet seine Prognose. Der Transportbedarf in der Region sei groß und auf der Straße sei das nur schwer darstellbar.