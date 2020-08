von sk

Die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller hat den Geflügelhof von Bettina und Wilfried Kaiser in Wangen besucht. „Als Wahlkreisabgeordnete ist die jährliche parlamentarische Sommerpause eine gute Möglichkeit, mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu treten und vor Ort zu erfahren, wo der Schuh drückt“, wird die Abgeordnete in einer Mitteilung aus ihrem Büro zitiert. Es nahmen auch Vertreter des BLHV, Bürgermeister Joachim Burger und Landwirte teil.

„Unsere heimischen Landwirte versorgen uns mit hochwertigen Lebensmitteln, die unter hohen Umwelt- und Tierschutz-Standards erzeugt werden. Die laufende Debatte um mehr Klima- und Artenschutz kann nur gemeinsam mit der Landwirtschaft zum Erfolg geführt werden“, so Hartmann-Müller.

Gläserne Produktion

Wie Landwirt Wilfried Kaiser ausführte, sei es für ihn selbstverständlich, Verbrauchern Einblicke hinter die Kulissen und in die Produktion zu ermöglichen. So habe er sich bereits mehrfach am Landesprogramm „Gläserne Produktion“ beteiligt und empfange des Öfteren interessierte Besuchergruppen.

Besser über Prouktionsabläufe informieren

Die Gesprächsteilnehmer waren sich einig, dass die Landwirtschaft die Verbraucher wieder besser über die Produktionsabläufe informieren müsse. Vor diesem Hintergrund bwerteten Wilfried Kaiser und seine Berufskollegen Informationstafeln am Feld als äußerst wirkungsvoll, um die Menschen über ihre Arbeit und ihre Produkte zu informieren. „Der Kaiserhof spiegelt die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger wider: Nnach guten und gesunden Lebensmitteln, mehr Fairness, mehr Tierwohl und dem Erhalt biologischer Vielfalt bei der Erzeugung von Lebensmitteln. Wir alle sind gefordert, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen – die Erzeuger, der Handel und wir Verbraucher. Ebenso müssen wir das regionale Lebensmittelhandwerk und die ländliche Gastronomie als Partner gewinnen“, sagte Sabine Hartmann-Müller abschließend.