Es brodelt unter der Oberfläche. Bürgermeister Alexander Pfliegensdörfer muss sich angestauten Unmut über den Lembacher Friedhofszustand anhören. Nun soll eine Planung aufgelegt werden, die sich am schmalen Budget orientiert.

Der seit Mai amtierende Bürgermeister verwies bei der Ortsbegehung mit Einwohnern von Lembach – bei der es eigentlich um die Sanierung der Friedhofsmauer ging – darauf, dass die Weichen für Maßnahmen auf dem Gelände vor seiner Amtszeit gestellt worden seien. Er sprach damit die Auftragsvergabe durch die Verwaltung an, eine Hecke entlang einer Mauerseite pflanzen zu lassen. Er habe dies nach seiner Wahl stoppen lassen. Die Diskussion um die Mauersanierung erweiterte sich schnell auf das Erscheinungsbild des kompletten Friedhofs. Der Bürgermeister betonte, dass Maßnahmen sich am laufenden kommunalen Haushalt und den eingestellten 16.000 Euro orientieren müssen. Mehrausgaben seien im schmalen Investitionshaushalt von 200.000 Euro nicht drin. Zudem existiere keine Planung für eine Friedhofssanierung.

Bemängelt wurde, dass die Lembacher von der Pflanzaktion entlang der Friedhofsmauer im Vorfeld nicht informiert worden seien. Das derzeitige Erscheinungsbild des Friedhofs sei zudem eine Folge geringer Investitionen durch die Gemeinde in mehr als zwei Jahrzehnten, wurde Alexander Pfliegensdörfer entgegengehalten. Gefordert wurde, dass sich Bauhofmitarbeiter regelmäßig um die Anlage kümmern.

Bemängelt wurde nicht nur der Zustand der kompletten Friedhofsmauer, auch der mit Granitplatten belegte, unebene Weg im östlichen Gräberfeld. Optisch nicht hinnehmbar sei der Gesamteindruck des westlichen, tieferliegenden, sandigen Friedhofsbereichs, auf dem sich derzeit lediglich zwei Gräber befinden. In einer Unterschriftenaktion hatten 80 Einwohner eine Komplettsanierung des Friedhofs für 70.000 Euro gefordert. Auch in Münchingen und Ewattingen sei in vergangenen Jahren auf den dortigen Friedhöfen investiert worden, wurde geäußert. Hätte man bereits vor einem Jahrzehnt beispielsweise für die Mauersanierung Geld aufgebracht, läge heute nicht so vieles im Argen, wetterte Gemeinderat Erich Zimmermann (Unabhängige Wählergemeinschaft Wutach, UWW).

Ein solcher finanzieller Betrag für eine Kernsanierung des Friedhofs sei im kommunalen Haushalt der Gemeinde nicht finanzierbar, entgegnete der Bürgermeister. Er schlug vor, zunächst den östlichen Teil der Friedhofsmauer zu sanieren. Die 16.000 Euro seien eine grobe Kostenschätzung für Materialausgaben. Durch finanziell vergüteten ehrenamtlichen Einwohnereinsatz ließen sich Arbeitskosten senken.

Corina Thoma (CDU) regte an, den östlichen Friedhofsbereich überplanen zu lassen und eine Kostenschätzung für Notwendiges zu erstellen. Die dortige Mauer könnte saniert und der Bereich ehrenamtlich hergerichtet werden. Später könne man sich überlegen, wie mit dem westlichen Teil umgegangen wird. Denkbar sei es, diesen zu begrünen, einen Baum zu pflanzen und eine Bank zu setzen. Eduard Woll (CDU) hält den jetzigen Friedhof für zu groß für Lembach. Günter Nosbüsch (UWW) regte die Gründung einer Arbeitsgruppe aus Gemeinderäten und Einwohnern an, die planbare Gestaltungsmaßnahmen entwerfen könnte. Daraus ließen sich Kosten ableiten und ein Budget erstellen.

Alexander Pfliegensdörfer sicherte zu, mit einem Landschaftsplaner die Gestaltung des östlichen Teils zu besprechen und diese den Lembachern vorzustellen. Erich Zimmermann bedankte sich beim Bürgermeister für die Ortsbegehung: „Das hat es in den vergangenen Jahren in dieser Form nicht gegeben.“