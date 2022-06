von Yvonne Würth

Der Frauenverein Mauchen hatte in der Hauptversammlung einen Rückblick über die Jahre 2019 bis 2022 gehalten. Während der Corona-Zwangspause konnten acht neue Passivmitglieder und acht neue Aktivmitglieder gewonnen werden, bei den Wahlen gab Kassiererin Karin Schmid ihr Amt ab und wurde zur neuen Beisitzerin gewählt.

Stühlingen-Mauchen Update: Am Tag nach dem Großbrand sind Kriminaltechniker der Polizei vor Ort Das könnte Sie auch interessieren

Ortsvorsteher Frank Hotz zeigte sich erstaunt, wie rege die Frauen während der Pandemie gewesen waren. Sie hatten unter Einhaltung der jeweils gültigen Corona-Verordnung den Zusammenhalt des Vereins mit Aktionen gestärkt. Einen Einblick in diese Aktivitäten hatten sie im März 2021 sogar als Ausstellung im Schaufenster von Petra´s Lädele gegeben. Wichtig waren vor allem während der Lockdowns die Hoffungsträger wie Wildblumensamen und Kuchen im Glas sowie selbstgefertigte Geschenke für die Senioren. Inzwischen konnten die Frauen sich bei Yoga und Wellness fit halten, die Ziegen beim Lindenhof Wutöschingen besuchen oder in Rheinheim Minigolf spielen. Im Herbst wurden Kürbisse geschnitzt, außerdem gab es einen Tanzkurs und den Besuch der Mühle in Wellendingen. „Wir haben versucht, jeden Monat etwas anzubieten“, erklärte Karin Haas in der Pressemitteilung.

Stühlingen Bunt und inspirierend: Kindergruppe um Ingo Nitzsche bringt ihre erste eigene Theaterzeitung heraus Das könnte Sie auch interessieren

Bei den Wahlen wurden die beiden Vorsitzenden Irene Kramer und Petra Kehl im Amt bestätigt, Nicole Hahn wurde zur neuen Kassiererin gewählt, die bisherige Kassiererin Karin Schmid gab ihr Amt ab und wurde zur Beisitzerin gewählt. Das Amt des Schriftführers wechselte von Fabiola Berger zu Karin Haas, die bisherige Beisitzerin Bärbel Kühn wurde herzlich aus dem Vorstand verabschiedet. Neue Beisitzer wurden Fabiola Berger, Karin Schmid und Kristin Strauß.

Stühlingen Das Kloster in Stühlingen schließt zum Jahresende Das könnte Sie auch interessieren

Ortsvorsteher Frank Hotz bedankte sich für die rege Pflege von Friedhof und Anlagen, besonders erfreut war er über die gute Zusammenarbeit beim Planen der neuen Friedhofswege. Der Mitgliedsbeitrag wurde um fünf Euro auf 15 Euro erhöht. Karin Haas zeigte im gemütlichen Teil der Versammlung einen Rückblick in Bildern.