von Stefan Limberger-Andris

Die Einnahmen aus der Waldbewirtschaftung bleiben ein wichtiger Baustein des Wutacher Haushalts. Der Bewirtschaftungsplan des Forstwirtschaftsjahrs 2022 sieht ein rechnerisch positives Ergebnis von 68.290 Euro vor. Bürgermeister Christian Mauch sieht allerdings die zunehmende Bedeutung der Landeszuweisungen als „keine gute Entwicklung“ an. Gemeindeförster Tristan Dellers hat dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung die Planung vorgestellt.

Baumpflanzaktion Ein positives Echo folgte auf Tristan Dellers Vorstoß einer Pflanzaktion der Gemeinderatsmitglieder im Gemeindewald. Jedes Gremiumsmitglied wird sich in den kommenden Wochen aus einer vorgegebenen Liste eine Baumart aussuchen, von der jeweils 25 Exemplare von jedem Ratsmitglied gepflanzt werden sollen. Diese Baumarten seien dem Standort entlang der Kiesstraße angepasst, an dem die Aktion im Frühjahr stattfinden wird.

Nach einem Überschuss im Betriebsergebnis von rund 29.600 Euro im Forstwirtschaftsjahr 2020 und einem wohl kleinen Überschuss im laufenden Jahr, rechnet Tristan Dellers 2022 mit einem deutlichen Überschuss von 68.290 Euro. Voraussetzung sei allerdings, dass der Holzpreis nicht signifikant einbreche. Über alle Sortimente hinweg rechnet der Gemeindeförster mit einem Erlös von 53 Euro je Festmeter.

In dem Ergebnis von 68.290 Euro stecken Landeszuweisungen von 46.650 Euro – also mehr als zwei Drittel des geplanten Überschusses aus der Bewirtschaftung des Gemeindewalds. An der Summe der erhofften Einnahmen von 479.630 Euro machen die Zuweisungen knapp zehn Prozent aus. Im noch laufenden Forstwirtschaftsjahr 2021 betragen die geplanten Landeszuweisungen 16.640 Euro – 4,4 Prozent der geplanten Einnahmen von 375.800 Euro. Ohne diese Zuweisung läge das geplante finanzielle Betriebsergebnis 2021 bei 394.500 Euro Ausgaben wohl im Minus.

Die Zuweisungen des Landes an den Gemeindewald werden im kommenden Jahr im Vergleich zu 2021 nach dem vorgestellten Plan um nahezu das Dreifache steigen. 2020 lagen diese gar bei 79.540 Euro. Er freue sich zwar über das zu erhoffende positive finanzielle Ergebnis für 2022, so Christian Mauch. Dennoch zeichne sich im forstlichen Bereich eine Entwicklung ab, wie man sie bereits von Zuschüssen für die Landwirtschaft kenne.

Käfergefahr bleibt bestehen

Auch wenn im ablaufenden Jahr die Käferkalamität in geringerem Maße zugeschlagen habe als gedacht, erwartet Tristan Dellers für das kommende Forstwirtschaftsjahr einen Anteil von 2500 Erntefestmetern Holz (etwa 44 Prozent) an zufälliger Nutzung und 3150 Erntefestmetern an planmäßigem Einschlag an den insgesamt vorgesehenen 5650 Erntefestmetern. Mit geschätzten 2000 Erntefestmetern Nadelholz werde wohl erneut Insektenbefall die größte Rolle an der zufälligen Nutzung spielen. Tristan Dellers rechnet mit 500 Festmetern Nadelsturmholz.

Die Baumarten Fichte und Tanne spielen in der Holzernte im Gemeindewald weiterhin mit drei Vierteln der Einschlagsplanung (4235 Erntefestmeter) die bedeutendste Rolle. An Laubholz sind 1415 Erntefestmeter vorgesehen. Etwas mehr als ein Drittel des kompletten Einschlags soll teilmechanisiert über Vollernter erfolgen, 60 Prozent motormanuell über Waldarbeiter aus Wutach.

Christian Mauch wies darauf hin, dass 2022 die Forsteinrichtungsplanung für das kommende Jahrzehnt anstehe. Dort entscheide sich auch die künftige durchschnittliche Jahreseinschlagshöhe. Steigende Holzerntekosten seien zu erwarten aufgrund steigender Kosten für Betriebsmittel (plus ein Euro je Festmeter), aber auch wegen des Käferholzes und schwieriger Fällarbeiten im Schluchtbereich. Dem stünden allerdings gute Absatzmöglichkeiten für Schnittware sowie eine gute Holznachfrage mit guten Preisen (Spitzenpreise bis zu 125 Euro je Festmeter gute Qualität) entgegen.

An Einnahmen rechnet Tristan Dellers mit 479.630 Euro, an Ausgaben mit 411.340 Euro. Höhere Ausgaben rechnet der Gemeindeförster ein für die Wegeunterhaltung und -instandsetzung – 20.000 Euro 2022, im laufenden Jahr waren es 15.000 Euro. Auch die Kulturkosten für den Anbau leistungsstarker, klimastabiler Baumarten (drei Hektar) sowie die Kultursicherung (fünf Hektar) steigen – von 18.500 Euro (2021) auf 26.500 Euro (2022).

Laufendes Forstwirtschaftsjahr

Im laufenden Forstwirtschaftsjahr seien bislang 4700 Festmeter eingeschlagen worden, so Tristan Dellers. Planmäßig seien es 1700 Festmeter (36 Prozent) und 3000 Festmeter zufällige Nutzung (Käfer, Schneebruch, Sturm).