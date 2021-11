von Angela Böhrer

Nach langer Corona-bedingter Zwangspause konnte der Förderkreis Partnerschaft Stühlingen-Bellême wieder eine Hauptversammlung durchführen. Die drei Vorsitzenden, Monika Curtillat, Margret Zolg und Harald Kaufmann begrüßten die zahlreich erschienenen Mitglieder. Nach der Totenehrung für die seit der letzten Sitzung verstorbenen Vereinsmitglieder Helmut Lang, Reimund Brendle, Friedrich Rogg, Elisabeth Dattner, Odette Angerons und Rudolf Zolg übernahm Margret Zolg den Rückblick auf die Jahre 2019 bis 2021.

Trotz vieler Absagen aufgrund der Pandemie, der besonders die Feier zum 40-jährigen Bestehen der Partnerschaft zum Opfer fiel, konnte der Schüleraustausch des Jahres 2019 stattfinden. Die begleitende Lehrerin Helena Petker von der Realschule Stühlingen gab einen interessanten Rückblick auf die Begegnungen in Bellême und Stühlingen. Die jugendlichen Austauschschüler bekamen bei gemeinsamen Projekten, Schulbesuchen, Ausflügen, Besichtigungen und Familiensonntagen einen Eindruck vom Leben im jeweils anderen Land und Freundschaften wurden grenzüberschreitend geschlossen.

Kassenbericht: Kassiererin Rosemarie Lohmann präsentierte den Kassenbericht, ihr wurde von den Kassenprüferinnen Hedi Christoph und Rosi Hotz eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt. Bürgermeister Joachim Burger übernahm die Entlastung des gesamten Vorstands und überbrachte die Grüße des Gemeinderates und der Stadtverwaltung. Er betonte die Wichtigkeit guter Beziehungen zu den französischen Nachbarn.

Wahlen: Es folgten Neuwahlen des Vorstands. Dem Vorstandsteam wurde auch für die nächsten zwei Jahre das Vertrauen ausgesprochen, ebenso im Amt bleiben wird die Kassiererin. Als Schriftführerin erklärte sich Angela Böhrer bereit, das Amt von Blanka Bleil zu übernehmen, Antonia Kramer-Diem wird Hedi Christoph als Kassenprüferin nachfolgen. Als Beisitzer stellten sich Blanka Bleil, Joachim Bührer, Sandra Fechtig, Jeannette Gubler, Margot Krebs, Helena Petker, Rudolf Scheuch, Paul Jud und, laut Satzung, Joachim Burger zur Verfügung.

Ehrungen: Danach standen Ehrungen verdienter Mitglieder des Komitees auf dem Programm der Hauptversammlung. Blanka Bleil kann auf 41 Jahre zurückblicken, während derer sie für Öffentlichkeitsarbeit, die Organisation von Festen und Feiern sowie die Unterbringung der Gäste zuständig war und als Schriftführerin fungierte. Ebenso lang ist Jeannette Gubler Mitglied des Komitees, sie fungierte als stellvertretende Vorsitzende, ihr Herz schlug für den Schüleraustausch, den sie 15 mal begleitete, bei Besuchen Stühlinger Vereine in Bellême und umgekehrt ist und war sie zuverlässige Dolmetscherin. Margot Krebs und Rudolf Scheuch wurden für 35-jährige Mitgliedschaft im Komitee geehrt. Während Margot Krebs für zahlreiche Stände bei Flohmärkten verantwortlich zeichnete, sich beim Gästeempfang engagierte und Zeitungsartikel des Vereins archiviert, ist Rudolf Scheuch der Fotograf des Komitees, der für lebendige Erinnerungen an viele Höhepunkte des Vereinslebens sorgt. Auch war er als Vorsitzender verantwortlich für zwei Vereinsjubiläen. Für ein wichtiges Standbein des Fördervereins war bis heute Hedi Christoph zuständig, zuerst als Kassiererin und zuletzt als Kassenprüferin. Seit zehn Jahren im Vorstandsteam eingebunden ist Margret Zolg, die sich für weitere zwei Jahre bereit erklärte, in diesem Amt zu fungieren. Sie sorgt vor allem für Reichhaltigkeit und Qualität an den Ständen des Vereins anlässlich Stühlinger Straßenfeste.