von Yvonne Würth

Ein Kamishibai als Videogruß wurde von den beiden Erzieherinnen der Stühlinger Kindergärten Weizen und Schwaningen, Leiterin Cornelia Moser-Winkler und Silvia Brunner für die Kindergartenkinder gefertigt. Das Kamishibai ist ein traditionelles Papiertheater aus Japan, welches bereits bei buddhistischen Wandermönchen des 10. Jahrhunderts gefunden wurde. Die beiden Frauen haben mit der Geschichte, die gemütlich auf dem Schaukelstuhl sitzend erzählt wird und durch Bilder unterstützt wird, einfach eine nette Geste als Erinnerung an die Kindergartenkinder zuhause gemacht. 17 Kinder sind aktuell in Schwaningen und 25 Kinder in Weizen im Kindergarten angemeldet, seit dem 16. Dezember bleiben alle während des zweiten Lockdowns Zuhause.