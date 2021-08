von Yvonne Würth

Der Glasfaserausbau in Stühlingen verzögert sich aufgrund von Lieferengpässen. Wie in einer Pressemitteilung der Stadt Stühlingen nun mitgeteilt wurde, verzögert sich die Fertigstellung des Glasfaserausbaus der ZIS (Zukunftsfähige Infrastruktur Stühlingen) in den Ausbaugebieten Stühlingen Ost und West sowie Blumegg und Bettmaringen. Von den Störungen der weltweiten Lieferketten und dem insgesamt extrem gestiegenen Bedarf an Kunststoff, beispielsweise für Medizintechnik, sind auch verstärkt die europäischen Lieferanten von Glasfaserkabeln und Installationsmaterial betroffen.

Die durch den bundesweiten massiven Breitbandausbau ohnehin verursachte hohe Produktionsauslastung bei den Herstellern kann aufgrund der Knappheit von Rohstoffen wie Kunststoffgranulat nicht aufrechterhalten werden. Selbst Standardartikel, normalerweise über Nacht abrufbar, sind mittlerweile davon betroffen; die Lager der Großhändler sind leer. Hierdurch kommt es zwangsweise beim Bau von Glasfasernetzen in ganz Deutschland zu zeitlichen Verzögerungen bis zur Inbetriebnahme der Netze.

„Trotz sorgfältigster Planung und langfristiger Liefervereinbarungen mit den Zulieferern der beauftragten Montagefirmen führt dies zu Verzögerungen der für den aktuellen Ausbau in Stühlingen georderten Glasfaser-Kabel, den Verbindungsmuffen und Hausübergabepunkten“, erläutert Bürgermeister Joachim Burger. „Unsere Dienstleister sind im ständigen Austausch mit Lieferanten in ganz Europa, um Ersatz zu beschaffen und den Zeitverzug so gering wie möglich zu halten. Definitive Terminzusagen für die Fertigstellung sind unter diesen globalen Rahmenbedingungen nicht verlässlich machbar. Sollte es aufgrund der Verzögerungen zu Unannehmlichkeiten für die betroffenen Kunden kommen, bedauern wir das sehr. Zum Schluss möchten wir uns an dieser Stelle ausdrücklich für das Verständnis und die Geduld der Kunden bedanken.“