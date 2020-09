von Yvonne Würth

Am bundesweiten Tag des offenen Denkmals in der Museumsmühle in Stühlingen war trotz der Corona-Pandemie der Besucherstrom sehr rege. Die Museumsmühle im Weiler bei Blumegg hatte am gestrigen Sonntag ihre Pforten bei freiem Eintritt geöffnet. Führungen wurden nicht angeboten, doch standen die Mühlenführer für Fragen zur Verfügung.