von Yvonne Würth

Ein Defibrillator hängt nun im Generationenhaus „Drei König“ Mauchen. Organisiert wurde das AED-Gerät vom Ortschaftsrat Mauchen, dem JA-Verein attraktives Dorfleben und dem Lions Club Waldshut. Nun konnten Spenden für ein weiteres Gerät generiert werden.

Direkt an der St. Gallusstraße 52 im Eingangsbereich des Generationenhaus „Drei König“ ist das lebensrettende Gerät untergebracht und öffentlich, jederzeit für die Nutzung frei zugänglich. „Es gibt inzwischen viele Geräte, die in Firmengebäuden angebracht sind, aber nicht jedem zugänglich sind“, erläuterte Markus Wesner vom Lions Club beim Gespräch mit dieser Zeitung.

Der plötzliche Herztod stellt die Todesursache Nummer eins in der westlichen Welt dar. Alleine in Deutschland sterben laut Deutschem Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung mehr als 65.000 Menschen jährlich daran. Das entspricht 20 Prozent aller durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachten Todesfälle. Beim Ortstermin erläutern Ortsvorsteher Frank Hotz und Markus Wesner vom Lions Club Waldshut die Bedeutung der Ersten Hilfe vor Ort. Schulungen werden coronakonform für die Feuerwehrabteilung bis hin zu Vereinen angeboten. Das Gerät kann auch mit Pads für Kinder genutzt werden, was sowohl dem Schwimmbadverein als auch dem JA-Verein nützlich werden könne.

Bereits im März 2020 hatte die Geschäftsführerin Sandra Kuppel vom JA Verein über den Ortschaftsrat die Anfrage für ein AED gestellt. Der Lockdown hatte andere Themen nach vorne gebracht, im Juni 2021 wurde es wieder angegangen. „Der Sportverein, JA-Verein, ältere Menschen und jeder, der sich gerade in Mauchen aufhält, können von einem Defibrillator profitieren“, betonte Ortsvorsteher Frank Hotz.

Initiatorin Bärbel Kühn hatte sich starkgemacht und konnte für die Finanzierung den Lions Club Waldshut gewinnen. „Der zentrale Standort beim Generationenhaus ist ideal, im Vorraum ist das Gerät geschützt, hier kann auch Zerstörungswut in Schach gehalten werden“, erklärte Hotz.

Eigentümer Edgar Keller war sofort bereit, das Gerät hier aufstellen zu lassen. „Der Lions Club Waldshut stemmt es aus eigener Kraft, aber jede Spende fließt eins zu eins in die AED-Geräte“, erklärte Markus Wesner. Drei Spender aus Mauchen konnten für die Finanzierung eines weiteren Gerätes gewonnen werden.