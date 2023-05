Stühlingen vor 3 Stunden

Das Stühlinger Freibad ist bereit für die Badesaison 2023

Das Freibad Stühlingen öffnet am 27. Mai. Am 21. Mai beteiligen sich die Schwimmfreunde am Schwimmabzeichentag des DLRG. Die Geschicke des Vereins leitet nun eine neue Dreierspitze.