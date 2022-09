von Yvonne Würth

Zum Schlachtfest eingeladen hat die Feuerwehrabteilung Eberfingen. Zwei Tage lang genossen die zahlreichen Besucher die Stimmung und Unterhaltung beim Fest, aber auch die deftigen und süßen Speisen im Festzelt auf dem Kirchplatz im Stühlinger Ortsteil. Die Schlachtplatte wurde mit Bratwürsten, Sauerkraut und Kartoffelbrei gereicht. Das reichhaltige Kuchenbüfett zum Nachtisch lockte die Gäste in den Gemeindesaal.

Auf der Schlachtplatte der Feuerwehr waren auch Bratwürste, die die Kameraden in großer Zahl zubereiteten. | Bild: Yvonne Würth

Der Dämmerschoppen des Musikvereins Mauchen unterhielt die Gäste am Samstagabend musikalisch. Ebenfalls am Samstag spielte die Eberfinger Formation Blech Buddies zu später Stunde. Am Sonntagmorgen gab der Musikverein Eberfingen dann ein Frühschoppenkonzert.