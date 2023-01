von Stefan Limberger-Andris

Reine Formsache war die Sitzung des Gemeindewahlausschusses Wutach am Mittwoch in Wutach: Die Mitglieder prüften öffentlich die eingegangenen Bewerbungen und konnten weder Fehler in Form und Frist, noch Gründe feststellen, weshalb einer der beiden Kandidaten nicht zur Wahl zugelassen werden sollte.

Obwohl die Sitzung öffentlich abgehalten wurde, war nur ein Bürger gekommen. Der konnte denn auch einen ersten Blick auf die beiden Kandidaten werfen. Denn sowohl Alexander Pfliegensdörfer als auch Werner Intlekofer waren am Mittwoch im Bürgersaal im Rathaus. „Viel Erfolg und gutes Durchhaltevermögen“, wünschte Bürgermeister Christian Mauch den beiden.

Wutach Bonndorfer Gemeinderat Werner Intlekofer Wutacher Bürgermeister werden Das könnte Sie auch interessieren

Der Gemeinderat Wutach stimmte in der jüngsten Sitzung einstimmig für einen Termin zur öffentlichen Vorstellung der beiden Kandidaten am Dienstag, 17. Januar, ab 19.30 Uhr in der Wutachhalle in Ewattingen. Jeder Kandidat hat 15 Minuten für eine persönliche Vorstellung Zeit und darf weitere 15 Minuten durch Wutacher Bürger befragt werden. Er rechne dann mit einer eineinhalbstündigen Veranstaltung.

Erich Zimmermann (Unabhängige Wählergemeinschaft Wutach, UWW) befürwortete, dass ausschließlich Wutacher Bürger Fragen an die Kandidaten richten dürfen. Wolfgang Dornfeld (UWW), der gerne eine Fragerunde in einer Podiumsdiskussion mit vorbereiteten Fragen gesehen hätte, drang mit diesem Vorschlag nicht durch. Christian Mauch, Günter Nosbüsch (UWW) und Corina Thoma (CDU) hielten dagegen: Fragen aus dem Publikum seien letztlich interessanter.

Wutach Alexander Pfliegensdörfer gibt seine Bewerbung für die Bürgermeisterwahl in Wutach ab Das könnte Sie auch interessieren

Die beiden Kandidaten Alexander Pfliegensdörfer und Werner Intlekofer, beide bei der Ratssitzung im Auditorium zugegen, zeigten sich zufrieden mit der Ratsentscheidung. Nun möchten beide die persönlichen Wahlkampfveranstaltungen um diesen öffentlichen Termin herum festlegen, bekräftigten sie auf Anfrage.