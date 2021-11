von Yvonne Würth

Das neue Gemeindehaus Wangen wurde am Sonntag feierlich eingeweiht. Auch wenn aufgrund der Pandemie nur geladene Gäste bei der Feierstunde am Sonntagmorgen dabei sein konnten, feierte zeitlich gestaffelt doch das ganze Dorf im Laufe des Tages die Fertigstellung des Multifunktionsgebäudes. Im Gemeindehaus Wangen sind Räume für die Feuerwehr, die Ortsverwaltung und die Vereine untergebracht, eine gute Atmosphäre soll künftig die Bewohner aus Oberwangen, Unterwangen und Sparenberg einen. Es gebe damit keinen Raum für Streit, Neid und Missgunst, wünschte Bürgermeister Joachim Burger.

2300 Stunden ehrenamtlicher Einsatz für das Gemeindehaus hatte der ehrenamtliche Bauleiter und frühere Ortsvorsteher Harald Hofmeier notiert. Die Bürger aus Wangen hatten sich für ihr neues Gemeindehaus mächtig ins Zeug gelegt, über WhatsApp-Gruppen und Doodle-Umfragen waren Termine vereinbart worden, bei den Arbeiten gab es Kaffee und Selbstgebackenes von den Landfrauen Wangen.

Die alte Gemeindehalle Der Vorgänger-Bau des Gemeindehaus Wangen entstand 1971/72 als Futtermittel-Lager mit Flachdach beim alten Rathaus und Milchhüsle Oberwangen. Bald nutzten die Vereine den Saal des Gebäudes, in dem auch die Feuerwehr und der Kindergarten untergebracht waren. Aus dem Erlös der 1000-Jahr-Feier von Wangen 1995 wurde 1998 ein Satteldach angeschafft. Der zweckgebundene Nachlass von Else Vogt 2002 über 42.000 Euro wurde für das Blechdach und die Tore verwendet, auch wurde das Dach ergänzt aus den Geldern des Flurbereinigungsverfahren. Die neue Gemeindehalle Für das neue Gemeindehaus wurden 310 Kubikmeter Beton, 35 Tonnen Stahl und 400 Quadratmeter Mauerwerk verbaut, eine Pelletheizung sorgt für Wärme. In der Fahrzeughalle wurde eine Akustikdecke als Versuchsobjekt von Sto angebracht, im Saal hängen Akustik-Deckensegel von Sto.

Mit Urkunde und Stühlinger Gulden wurden für ihr besonders herausragendes Engagement geehrt: Uwe Zolg, Edeltraud Siebler (Grünanlagen) sowie der frühere Ortsvorsteher und Bauleiter Harald Hofmeier und Marianne Würth. 300 Euro für ein zünftiges Fest erhielt das Bauteam. Das große Engagement der Wangener zeigte sich auch bei der Feierstunde, Yvonne Büche (Baugremium) hatte eine kunstvolle Gemeindehaus-Torte erstellt, Baufotograf Gerhard Güntert führte eine Sammlung der schönsten Bilder vor.

Björn Bernhart (von links, Narren) und Daniel Blattert (Feuerwehr) tragen die Gemeindehaus-Torte, die Yvonne Büche gebacken hat. | Bild: Yvonne Würth

Drei Hüte habe sie sich aufziehen müssen, erklärte Marianne Würth. Die Architektin und Bürgermeisterstellvertreterin stellte als Planerin das Projekt vor. Neben der amüsanten „Geschichte vom neuen roten Feuerwehrauto ohne passende Garage“ hatte sie auch Zahlen mitgebracht aus der Zeit zwischen der ersten Objektbegehung im Mai 2015 und der Schlussabnahme des Baurechtsamts im September 2021. Dass dieser Zeitraum sechs Jahre betrug, sei an den leeren Fördertöpfen gelegen.

Mit dem dritten Anlauf, dazwischen war die Sanierung der Ehrenbachhalle Weizen geschoben worden, wurde die ELR-Förderung (Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum, seit 1995) im März 2018 bewilligt. Mehrkosten gab es durch die große Baugrube, eine Berme wurde notwendig, dafür entstand ein großer Vorplatz, der für Veranstaltungen genutzt werden kann.

Die Firma Holz & Harmonie hatte die Küche geliefert und unentgeltlich montiert. Handwerkerarbeiten fanden trotz des ersten Lockdowns statt, während des zweiten Lockdowns war die geplante Einweihung zum Oktoberfest 2020 nicht möglich. „Die Übergabe eines Bauwerks an den Bauherrn ist für den Bauleiter auch ein bisschen mit Wehmut verbunden, schließlich gibt man sein Haus, das man monatelang betreut hat, endgültig aus den Händen.“

Das neue Gemeindehaus Wangen mit Räumen für die Feuerwehr, Ortsverwaltung und Vereine. | Bild: Yvonne Würth

Pfarrer Karl-Michael Klotz segnete das Gebäude samt Kreuz, welches Wolfram Bernhart für den Saal erstellt hatte. Das Geburtstagskind David Utz hatte mit Ortsvorsteher Matthias Utz ein Spendenkässle gebastelt, künftig soll der gewünschte Saug-Wisch-Roboter den Vereinen und Gebäudemanager Sven Groschinski einen Teil der Reinigungsarbeiten abnehmen.

Zwischen „Highland Cathedral“, „Celtic Crest“ und den „Regimentskindern“, klangvoll dargebracht vom Musikverein Ober- Unterwangen mit Dirigent Engelbert Siebler, kamen die Redner zu Wort. Ortsvorsteher Matthias Utz zeigte sich gespannt, welcher Verein nach der Einweihung als erster den Saal nutzen wird. Sein Dank galt dem ehrenamtlichen Bauleiter Harald Hofmeier und der Planerin Marianne Würth für „Motivation, Muskelkraft und unermüdlichen Einsatz von der Raumaufteilung bis zur Farbauswahl“.

1,5 Millionen Euro Gesamtkosten

Bürgermeister Joachim Burger bedauerte, dass aufgrund der Pandemie nicht alle teilnehmen konnten, die es verdienen. Sein Dank galt auch Dieter Oberist vom Stadtbauamt, er sieht den Tag der Übergabe als Neustart: „Diese Gemeinschaftsleistung macht uns alle stolz, da kann man von einem riesengroßen Erfolg sprechen.“ Der Umbau des Gemeindehauses Wangen kostete rund 1,5 Millionen Euro. Nach Abzug von Fördergeldern (450.000 Euro aus dem Ausgleichsstock, 60.000 Euro Förderungen für die Feuerwehr und 250.000 Euro Zuschuss aus dem ELR) sowie durch Spenden und Eigenleistungen beträgt die von der Stadt aufzuwendende Summe 740.000 Euro.

Über das neue Domizil für die Feuerwehr Wangen freute sich Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger. Er brachte Grüße von Landrat Martin Kistler mit. Von kleinen, mittleren, großen und ganz großen Schritten sprach Gesamtwehrkommandant Gerhard Pfeifer. Die Feuerwehr Stühlingen ist mit 260 aktiven Kameraden die mannschaftsstärkste Feuerwehr im Landkreis.