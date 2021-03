von Juliane Kühnemund

20 neue Bauplätze werden in Ewattingen entstehen. Den für das neue Baugebiet notwendigen Bebauungsplan „Bogenrücken“ hat der Gemeinderat in jüngster Sitzung abgesegnet. Zur Diskussion stand in der Sitzung dann noch die Frage, ob die Erschließung des Baugebietes in Bauabschnitten erfolgen soll, oder in einem Guss.

Seitens der Verwaltung war vorgeschlagen worden, das Gebiet in zwei Bauabschnitte aufzuteilen. In einem ersten Schritt könnten zwölf Bauplätze erschlossen werden, die weiteren acht Bauplätze dann in einem zweiten Schritt. Wie Bürgermeister Christian Mauch erläuterte, sei nicht davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Bauland so groß ist, dass eine Gesamterschließung notwendig wäre. Mit Blick auf die Investitionskosten sei von daher eine Teilerschließung sinnvoll. Zu den Erschließungskosten konnte Mauch noch keine Zahlen nennen. Diese würden derzeit vom Ingenieur-Büro ermittelt, das auch die Ausschreibung der Arbeiten vorbereitet.

wutach In Ewattingen entsteht ein neues Baugebiet für 20 Häuser Das könnte Sie auch interessieren

Susanne Schmidt-Barfod erachtete die Aufteilung in zwei Bauabschnitte als sinnvoll und auch Wolfgang Dornfeld war der Ansicht, dass zwölf Bauplätze erst einmal ausreichen werden. Er gab aber auch zu bedenken, dass es möglich sein könnte, dass Bauinteressenten den zweiten Bauabschnitt abwarten könnten, weil die dortigen äußeren Bauplätze möglicherweise als die attraktivsten angesehen werden. Diese Befürchtung teilte Bürgermeister Christian Mauch nicht. Auch im ersten Bauabschnitt gebe es sehr attraktive Randgrundstücke.

Plädoyer für Kompletterschließung

Frank Grieshaber sprach sich für eine Kompletterschließung aus. Der Bedarf sei da, zwölf Plätze seien schnell verkauft. Was ebenfalls dafür spreche, seien die momentan recht günstigen Preise. Auf seine Nachfrage gab der Bürgermeister noch bekannt, dass eine zweigeteilte Erschließung keinen Einfluss auf die Bauplatzpreise haben werden. „Es wird einheitliche Grundstückspreise im ganzen Baugebiet geben“, so Mauch.

Wutach In Ewattingen können bald Eigenheime gebaut werden Das könnte Sie auch interessieren

Günter Nosbüsch machte den Vorschlag, die Erschließungsfrage zu vertagen, bis die Kosten ermittelt sind und man die Nachfrage kenne. Dieser Antrag wurde aber mit drei Ja- und fünf Neinstimmen abgelehnt. Der Verwaltungsvorschlag, die Erschließung des Baugebiets in zwei Bauabschnitte aufzuteilen, fand dann die mehrheitliche Zustimmung. Sechs Ratsmitglieder waren dafür, zwei dagegen und einer enthielt sich der Stimme.