von Yvonne Würth

Mitten im Leben steht die Klostergemeinschaft Stühlingen. Während das „Kloster zum Mitleben“ aktuell wegen Corona pausieren muss, werden in Stühlingen nicht nur Renovierungsarbeiten vorgenommen. Die neu zusammengesetzte Gruppe macht sich auch Gedanken über Ausrichtung, Profil und Zusammenleben im Team.

Das Kloster Das Kloster Stühlingen ist einer von elf Standorten in der Deutschen Kapuzinerprovinz und im Internet (www.kloster-stuehlingen.de) zu finden, ebenso auf Facebook (www.facebook.com/stuehlingen) und Instagram (www.instagram.com/kloster_stuehlingen).

Kloster-Gemeinschaft im Wandel: In Stühlingen leben vier Kapuzinerbrüder und zwei Schwestern der Franziskanerinnen von Reute in geschwisterlicher Gemeinschaft. Zwischen September 2019 und August 2020 waren drei Brüder neu in das Kloster Stühlingen gekommen. Bruder Gotthard Veith (79 Jahre) starb nach kurzer Krankheit am 19. Mai 2020 im Kloster in Münster. Voller Elan waren der neue Guardian (Leiter) Bruder Harald Weber (50) im Juni und Bruder Thomas Schied (47) im August in Stühlingen angekommen.

Die Klostergemeinschaft Stühlingen besteht aus vier Kapuzinerbrüdern und zwei Schwestern der Franziskanerinnen von Reute in geschwisterlicher Gemeinschaft (von links): Bruder Jürgen Meyer, Bruder Stephan Schweitzer, Bruder Thomas Schied, Schwester Hedwig Ballreich, Schwester Sonja Hipp, Bruder Harald Weber (Klosterleitung). | Bild: Yvonne Würth

Die Einschränkungen des „Klosters zum Mitleben“ mit einer reduzierten Gästezahl bis hin zur Schließung seit Mitte Oktober 2020 traf nicht nur die Klostergemeinschaft hart: „Wir haben gemerkt, wie wichtig unser Angebot ist, wie gut das Menschen auch während Corona tut. Wenn sie depressiv sind, dann kommen sie jetzt ganz arg in Probleme“, erläutert Bruder Harald im Gespräch.

Er hofft, dass das „Kloster zum Mitleben“ im Herbst wieder starten kann. Unter welchen Bedingungen, steht noch nicht fest. Er kann sich aber vorstellen, dass bis dahin die Klostergemeinschaft geimpft sein könnte, denn zusammen mit den Gästen und dem Team zu leben, beten, singen und arbeiten funktioniere nicht auf Abstand.

Zeit für sich während der Vorlesungsfreien Zeit als Angebot für unter 40-jährige: Erstmals wird diesen August die „U40-Variozeit“ im Kloster Stühlingen angeboten. Ähnlich wie das beliebte Angebot „Kloster zum Mitleben“ sollen hier Menschen gemeinsam mit der Klostergemeinschaft leben, beten, singen und arbeiten. Neu sind die flexiblen Anmeldemöglichkeiten. Zwischen vier Übernachtungen und einer Woche ist alles möglich.

Aktuell wird das Refektorium, wie der Speisesaal im Kloster genannt wird, nur von der Klostergemeinschaft Stühlingen genutzt. Sobald es wieder möglich ist nach der Pandemie, zieht wieder Leben ein. | Bild: Yvonne Würth

Zwischen 21. August und 9. September werden besonders jüngere Menschen eingeladen. „Damit wollen wir in der Ferien- und vorlesungsfreien Zeit ermöglichen, dass gerade jüngere Leute in ähnlichen Lebenssituationen im Kloster zum Mitleben mit Gleichaltrigen Zeit verbringen und in Austausch kommen können.“ Bis dahin packt die Klostergemeinschaft an und erledigt Renovierungsarbeiten, um die Gästezimmer und übrigen Räume auf den neuesten Stand zu bringen.

Das Kloster Stühlingen vom Klostergarten aus gesehen. Rechts daneben liegt das Krankenhaus Loreto Stühlingen. | Bild: Yvonne Würth