von Stefan Limberger-Andris

In diesen Tagen könne mit dem zweiten Bauabschnitt des kommunalen Glasfasernetzes in der Gemeinde Wutach begonnen werden. Dies bestätigte Bürgermeister Christian Mauch auf Anfrage dieser Tageszeitung. Dieser zweite Abschnitt umfasse das Einblasen und die reine Kabelmontage in Straßenzügen, in denen bereits Leerrohre verlegt worden seien, erklärt der Bürgermeister.

Umfassende Grabarbeiten seien demnach nicht mehr notwendig. Betroffen sind die Straßen Im Zinken, der westliche Teil der Hauptstraße (Landstraße 171), die Blumegger Straße sowie die Straße Auf Löbern. Der erste Bauabschnitt zum kommunalen Glasfasernetz in der Gemeinde Wutach war Ende der vergangenen Woche baulich abgenommen worden. In Betrieb genommen worden sei auf der Gemarkung Wutach nunmehr das kostenfreie WLAN-Netz „Wifi4EU“.

Die Gemeinde Wutach hatte sich für die Teilnahme an einem EU-Projekt beworben und war auch dafür angenommen worden. Die Gemeinde habe die Zusage für einen Projektfördergutschein über 15.000 Euro erhalten und müsse nun lediglich die anfallenden Gebühren der Nutzung des WLAN-Netzes bezahlen, erläuterte Christian Mauch. Hotspots hat die Kommune an der Grundschule in Ewattingen, an der Wutachhalle in Ewattingen und an der Gänsbachhalle in Münchingen eingerichtet, ebenso am Haus der Vereine in Lembach.