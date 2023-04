Der Musikverein Bettmaringen richtet anlässlich seines 170-jährigen Bestehens vom 28. April bis 1. Mai das Bezirksmusikfest aus und freut sich auf viele Besucher.

Der 16-köpfige Festausschuss um den Vorsitzenden Stefan Heer hat sich in den vergangenen Monaten gut vorbereitet. Als Festwirt ist Stefan Heer guter Dinge und würde am liebsten bereits loslegen.

Am meisten Aufwand mache aktuell der Arbeitsplan, erklärte Stefan Heer im Gespräch. Mit 220 Helfern sei dies zwar eine große Herausforderung, aber der Dorfzusammenhalt passe einfach.

Die Mitglieder des Festausschusses Die Verantwortlichen des Festausschusses sind Stefan Heer (Vorsitzender, Festwirt), Sascha Boll (Dirigent, Vorsitzender, Küche), Ralf Kaiser (Kasse), Vanessa Lüber (Schriftführerin, Sponsoring/Werbung/Theke), Vanessa Lüber (Schriftführerin, Sponsoring/Werbung/Theke), Susanne Amann (Beisitzerin, Kaffeebar), Laura Boll (Theke), Michael Albrecht (Getränke), Jonas Götz (Bier), Benjamin Kech (Bar), Elisabeth Blenk (Deko), Sina Hotz (Deko), Hanna Geng (Wein/Shot), Madlen Müller (Hygiene), Finn Hotz (Bier) und Armin Beck (Technik und Feuerwehr).

Neues Logo zum 170-Jährigen

Die 170 Jahre Musikverein Bettmaringen werden im Zelt sichtbar sein, es werden alte Bilder ausgehängt, mit denen Erinnerungen wieder geweckt werden. Das neue Logo wurde eigens für das 170-jährige Bestehen kreiert, es enthält die drei Buchstaben MVB mit Trompete und dem Wort „Echo“, darunter stehen „Bettmaringen“ und das Gründungsjahr 1953.

Alle Helfer werden an ihrem T-Shirt zu erkennen sein, ermöglicht hat dies Holzbau Boll mit den beiden Ehrenmitgliedern Andrea Boll und Karlheinz Boll. Der im April 2022 gegründete Förderverein konnte bereits die Jungmusiker komplett mit Polo-Shirts ausstatten.

Das ist musikalisch geboten

Festumzug und Gesamtchor: Aktiv werden durften die Musiker zum ersten Mal für die Notenauswahl beim Gesamtchor in Absprache mit dem Bezirksdirigenten Andreas Hausy. Die Bezirksvereine des Bezirks IV führen gemeinsam das festliche Stück „Musik vereint“ von Roger Ender und den Marsch „Durch unser‘n schönen Ort“ von Erich Weber in Bearbeitung von Rudi Fischer auf.

Die Umzugsaufstellung ist zwischen der Steinastraße 43 und Holzbau Boll, der Umzug verläuft von dort die Steinastraße hoch bis zum Festzelt. Die Ehrentribüne wird gegenüber der Sanitärtechnik Gehring aufgebaut. Auf dem Gemeinde-Festplatz wird das große Festzelt aufgebaut inklusive Küche, Strom, Wasser und Heizung – sogar für das Bier wird eine Leitung gelegt.

Die kulinarische Seite des Festes

Das leibliche Wohl liegt dem Festausschuss besonders am Herzen. Neben den klassischen Gerichten wie Pulled Pork, Schnitzel mit Pommes, Spätzle und Geschnetzeltem, Salat und Grillwurst gibt es auch eine Thai-Nudelbox und Thai-Curry vegan oder vegetarisch. Auch wird eine große Kuchenbar aufgebaut. Es wird an allen Tagen eine Kasse für Selbstbediener geben, zusätzlich am Freitag, Sonntag und Montag wird bedient.

Der Blick ins Programm

Das Bezirksmusikfest des Musikervein Bettmaringen findet vom Freitag, 28. April bis Montag, 1. Mai auf dem Festplatz beim Ortseingang Richtung Stühlingen/Mauchen statt.

Am Freitag, 28. April, ist ab 18 Uhr Braas & Blas mit Brasslufthamma, Holzbauer Musik aus Radolfzell am Bodensee und der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern. Bis 20 Uhr ist der Eintritt frei, danach kostet er sechs Euro.

Am Samstag, 29. April, ist baden.fm Schwarzwaldparty mit DJ Matze ab 20 Uhr, danach legt DJ Padi auf. Der Eintritt kostet acht Euro, ab 16 Jahren mit Muttizettel.

Am Sonntag, 30. April, ist Bezirkstag. Ab 11 Uhr unterhält die Trachtenkapelle Berau zum Frühschoppen. Um 13 Uhr beginnt der Festumzug mit Gesamtchor neben dem Zelt, danach ist das Konzert der Bezirksvereine und ab 18.30 Uhr spielen die lustigen Steinbachtaler.

Maiwandertag ist am Montag, 1. Mai, ab 11 Uhr mit musikalischer Unterhaltung durch die Trachtenkapelle Birkendorf, die Trachtenkapelle Obermettingen, den Musikverein Wutöschingen, die Trachtenkapelle Falkau-Raitenbuch und den Musikverein Epfenhofen.

