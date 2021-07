von Florian Kech

Sie haben lange gehofft, gebangt und die Ruhe bewahrt, doch am Ende gab es auch für die Ewattinger keine Alternative als die Absage des Dorffestes in diesem Jahr. Bereits im Frühjahr sahen etliche Vereine in internen Diskussionen kaum eine Chance für diese Großveranstaltung. Zu hoch lagen die Inzidenzzahlen, zu gering erschien die Möglichkeit, angesichts der damit einhergehenden strengen Vorschriften ein Fest dieses Ausmaßes veranstalten zu können.

Keine Debatten

Bei einem Treffen der Vertreter der Vereine gab es über die Absage in diesem Jahr daher auch keine langen Debatten. „Es ist wirklich schade, und vor einem Jahr hätte sich das keiner vorstellen können, dass wir wegen Corona unser Dorffest streichen müssen. Doch trotz der aktuell sehr niedrigen Infektionsraten wäre eine sinnvolle Durchführung nicht möglich gewesen“, fasste Organisationsleiter Stefan Kech die Gemütslage zusammen. Es sei bei einem Straßenfest einfach unrealistisch, beispielsweise die Gästezahl effektiv zu begrenzen.

Frage nach dem Turnus

Nach dem Aus in diesem Jahr stellte sich dem Gremium nun die Frage, wann es in Ewattingen wieder ein Dorffest geben soll. Während die Landfrauen für ein Beibehalten des dreijährigen Turnus und damit 2024 plädierten, wünschten sich die anderen Vereine dieses Großereignis bereits für kommendes Jahr wieder im Terminkalender. „Sechs Jahre ohne Dorffest sind einfach zu lang“, brachte es Jochen Müller, Vorsitzender des Skiclubs, auf den Punkt. Letztlich konnten sich auch die Landfrauen mit dieser Entscheidung anfreunden. Anschließend will man wieder in den Rhythmus von drei Jahren einschwenken.

Der Termin

Auch bei der Suche nach einem Termin wurde die Versammlung fündig: Das Dorffest soll traditionell am zweiten Augustwochenende und damit von 13. bis 15. August 2022 stattfinden. Da man davon ausgehen muss, dass sich im kommenden Jahr der durch Corona verursachte „Feststau“ entladen wird, recherchierten die Ewattinger in den vergangenen zwei Wochen, wie die Planungen in anderen Gemeinden aussehen. „Noch sind die Überlegungen für viele Feste im Vagen, daher gab es nur begrenzt Informationen. Aber es sieht gut aus, dass wir mit unserem Termin nun früh und allein unterwegs sind“, sagte Sandra Fehrenbach, die sich gemeinsam mit Christine Murat dieser Aufgabe annahm.

Bewährtes Konzept

Bei der nächsten Ausgabe setzen die Ewattinger Vereine auf ihr bewährtes Programm und Ambiente. Aus gutem Grund: „Wir müssen davon ausgehen, dass uns Corona auch im kommenden Jahr, gerade in der heißen Planungsphase im Frühling, noch nicht komplett vom Wickel lässt. Daher macht es Sinn, sich auf das Bestehende zu konzentrieren. Das hat ja auch Qualität und gefällt den Gästen“, so Stefan Kech. Einzig der Skiclub ist auf der Suche nach einem neuen Standort – und vielleicht wird auch der Schützenverein sein Domizil wechseln. „Negative Tests und weiterhin ein positives Gemüt – das ist es, was wir jetzt und in Zukunft brauchen“, schloss Organisationsleiter Stefan Kech die Versammlung.