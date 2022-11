von Yvonne Würth

Zum Stühlinger Weihnachtsmarkt lädt der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Stühlingen an diesem Wochenende auf den Kroneplatz Stühlingen ein. Vor einem Jahr hatte er auf die Veranstaltung verzichten müssen, aber dafür den Besuch des Nikolaus unter Corona-Vorgaben ermöglicht.

Insgesamt 15 Aussteller bieten ihre Waren an oder verwöhnen die Besucher mit allerlei Köstlichkeiten am Samstag, 19. November, von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag, 20. November, von 12 bis 18 Uhr. Zudem ist verkaufsoffener Sonntag, die Geschäfte um den Weihnachtsmarkt herum sind geöffnet. So bietet sich den Besuchern zusätzlich zum kleinen Weihnachtsdorf auf dem Kroneparkplatz noch die Gelegenheit, das eine oder andere Weihnachtsgeschenk zu erwerben.

Der Nikolaus verteilt Gaben an Kinder

Am Samstag ab 19 Uhr wird eine Abordnung des Jugendorchesters Wutöschingen (JOW) die Besucher mit weihnachtlichen Weisen auf die bevorstehende Adventszeit einstimmen. Der Nikolaus stattet am Sonntag um 15 Uhr seinen Besuch ab und verteilt Gaben an die Kinder.

An beiden Tagen steht ein Karussell für die Kinder bereit, darüber freut sich der HGV-Vorsitzende Reinhard Schmitt besonders, wie er gegenüber dieser Zeitung erklärt. Einige Meter neben dem Weihnachtsmarkt lädt das Gemeindeteam in den Konradsaal zum Suppensonntag ein. Ab 13.30 Uhr gibt es dort zusätzlich Kaffee und Kuchen.

Teilnehmer am Stühlinger Weihnachtsmarkt

Am Weihnachtsmarkt sind folgende Teilnehmer dabei: Günter Lizurek (Süßwaren, Glühwein, Schokofrüchte, Kinderpunsch); Offenes Bürgerforum OBS Stühlingen (Allerlei aus Holz, Raclette, Glühwein); Schulzentrum Stühlingen (Mistelzweige, Aktion Mano a Mano); Johannes Alber (Feuerzangenbowle, Glüh-Gin, Honigmet); Sängerbund Stühlingen (Frische Crêpes); Kinderland Hohenlupfen (Waffeln, Kinderpunsch, Kaffee, Kuchen, Weihnachtsgebäck); Manuela Rothmund (Dekoster, bedruckte Accessoires, Werbeartikel); Metzgerei Gut (Grill-, Brat-, Currywurst, Glühwein, Punsch); Joachim Hogg Energetix (Magnetschmuck und Wellness); Förderverein Fußball (Schupfnudeln, Glühwein, Getränke); Ramona Isele-Zücker (Alles aus der Kräuterwelt, Aloe Vera, Kränze, Bücher); Claudia Fischer (Selbstgenähtes, Schals, Schlafanzüge, Nachthemden); Stühlinger Bachhäxe (Gulaschsuppe, weißer Glühwein, Glücksrad); Verena Sattler (Hyla Luftreiniger und Wasserstaubsauger); Bernhard Rebmann (Edelbrände, Likör).

Das Kaufhaus Stocker, die Haus- und Werkstatt Josef Würth, Herrenbekleidung Haid und Euronics Scherzinger öffnen am Sonntag ihre Geschäfte.

