von Sandra Holzwarth

Den Verkauf des alten Rathauses in der Ringstraße 2 im Stühlinger Ortsteil Unterwangen hat der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung einstimmig beschlossen. Nachdem das neue multifunktionale Gemeinde- und Feuerwehrhaus in der Wangener Oberalpstraße fertig gestellt ist, gibt es für das alte Rathaus, welches bisher noch für Ortschaftsratsitzungen und für Gerätschaften der Feuerwehr genutzt wurde, keine Verwendung mehr. Ein Verbleib im Eigentum der Gemeinde ist wirtschaftlich nicht vertretbar. Deshalb soll das im Jahre 1952 erbaute Gebäude in der Ortsmitte einer neuen Nutzung zugeführt werden. Grundstück mit Gebäude wurde von der Verwaltung auf einen Betrag von 25.000 bis 30.000 Euro bewertet.

Interessenten können ein Gebot zusammen mit einem Konzept über die spätere Nutzung des 580 Quadratmeter großen Grundstücks mit Gebäude, welches im Jahr 1962 noch einen Anbau erhalten hat, bei der Stadtverwaltung einreichen. „Dieses Konzept wird Bestandteil des Kaufvertrages werden“, betont Bürgermeister Joachim Burger, dem eine sinnvolle Nutzung des Areals für die Zukunft wichtig ist. Das Mindestgebot liegt bei 25.000 Euro. Der Erlös wird für die teilweise Refinanzierung der erhöhten Ausgaben des neuen Gemeinde- und Feuerwehrhauses in Oberwangen verwendet.

Die Verwaltung schlug vor, dass alte Rathaus im Mitteilungsblatt und auf der Homepage der Stadt im freien Bieterverfahren auszuschreiben. Gemeinderätin Nina Keller aus Wangen erklärte, dass es im Ort junge Familien gibt, die auf der Suche nach Wohnraum sind und gerne in Wangen bleiben würden. „Ich würde mir wünschen, dass der Verkauf des Rathauses zuerst über eine Ausschreibung im Mitteilungsblatt den Bürgern angeboten wird, bevor Ausschreibungen auf der Homepage und in weiteren Medien folgen.“ Dem stimmten der Rat geschlossen zu. Die Ausschreibung läuft bis zum 30. Juni. Danach wird der Gemeinderat über die Vergabe entscheiden.