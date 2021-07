von Stefan Limberger-Andris

Es setzt sich in diesem Jahr fort, was sich seit 2015 abzuzeichnen begann und bislang im Forstwirtschaftsjahr 2020 kulminierte – der Anteil der zufälligen Nutzung (Sturm- und Käferholz, Schneebruch, Pilze) am Gesamteinschlag im Gemeindewald Wutach bleibt hoch. Bürgermeister Christian Mauch sprach in der jüngsten Gemeinderatssitzung von rund 1500 Festmeter in der ersten Jahreshälfte 2021.

Zügiger Einschlag geplant

Der Buchdrucker (Ips typographus) schlafe nicht, auch wenn das vergangene Frühjahr und der Frühsommer recht feucht waren, umschrieb Christian Mauch die Situation im Gemeindewald. Die Gemeinde beabsichtige einen zügigen Einschlag der von dem Forstschädling befallenen rund 1000 Festmeter – Gemeindeförster Tristan Dellers gibt auf Anfrage eine Schwankung von rund 200 Festmeter nach oben oder unten an. Die Unwetter der vergangenen Monate habe weitere 500 Festmeter Sturmholz beschert, so Christian Mauch.

Jahresabschluss in nächster Sitzung

Im vergangenen Dezember hatte Tristan Dellers in einem ersten Überblick für das Jahr 2020 insgesamt 4760 Festmeter Holz aus zufälliger Nutzung im Ratsgremium bilanziert. Der Gemeinderat wird sich mit dem genauen Jahresabschluss 2020 des Forstbetriebs Wutach in der kommenden Sitzung beschäftigen.

Wutach Im Wutacher Gemeindewald stehen 40 seltene Bergulmen Das könnte Sie auch interessieren

Nach der damaligen Bilanzierung umfasste der gesamte Holzeinschlag des vergangenen Jahres 6050 Festmeter – lediglich 1260 Festmeter (21,3 Prozent) davon konnten nach planerischen Vorgaben des Forsteinrichtungswerks vollzogen werden. Der Rest – eben 4760 Festmeter (78,7 Prozent) – fielen unter der Rubrik zufällige Nutzung an. An der Größenordnung werde sich allerdings kaum etwas ändern, blickt Tristan Dellers auf die kommende Gremiumssitzung. Für das laufende Forstwirtschaftsjahr ist im Gemeindewald Wutach ein Gesamteinschlag von 5650 Festmeter vorgesehen.

Holznachfrage Das Statistische Bundesamt spricht in einer Einschätzung zu den Erzeugerpreisen im Mai 2021 von einer steigenden Nachfrage unter anderem nach Holz im In- und Ausland, die die Holzpreise klettern lässt. Gesägtes und gehobeltes Holz der Sägeindustrie verteuerte sich nach dortigen Angaben im Vorjahresvergleich bundesweit durchschnittlich um 38,4 Prozent. Rohholz verteuerte sich im Vorjahresmonatsvergleich (April 2020) durchschnittlich um 2,4 Prozent, Stammholz um 3,1 Prozent. Zu berücksichtigen gilt hierbei allerdings, dass der Rohholzpreis 2019 und 2020 im Bundesdurchschnitt deutlich verfiel – 2019 um minus 10,8 Prozent (im Jahresvergleich zu 2018) und 2020 um minus 13,3 Prozent (im Jahresvergleich zu 2019); bei Stammholz waren es entsprechend minus 12,9 Prozent und minus 14,3 Prozent.

Bis zur Jahresmitte bedeuten die rund 1500 Festmeter zufällige Nutzung bereits einen Anteil von etwas mehr als einem Viertel der regulär geplanten Menge. Die Käferbäume werden nun Zug um Zug durch eine Vollerntemaschine im Gemeindewald gefällt. Durch Borkenkäfer betroffen sind vor allem bereits vorgeschädigte, südexponierte Bestände auf Kalkböden bei Lembach.

Weiteres Käferholz

Zwar sei der Käfer erst verspätet im Mai geflogen, habe allerdings von einer hohen Ausgangspopulation profitiert, die sich in den vergangenen Jahren habe aufbauen können. Tristan Dellers erwartet weiteres Käferholz im laufenden Forstwirtschaftsjahr. Sturmwürfe habe es überwiegend auf ehemaligen Kiesabbauflächen bei der Burkhardhütte gegeben. Derzeit seien, so Gemeindeförster Tristan Dellers, bereits rund 2000 Festmeter frisches Holz eingeschlagen worden.

Minus von 18.800 Euro erwartet

Im laufenden Forstwirtschaftsjahr kalkuliert die Gemeinde nach Schätzungen aus dem vergangenen Dezember mit einem finanziellen Minus von 18.800 Euro aus dem Forstbetrieb, für 2020 wurde im Dezember ein Minus von 21.000 Euro angegeben. Am Holzmarkt seien derzeit Preis für frisches Fichtenlangholz (ab einem mittleren Durchmesser von 25 Zentimeter) von um die 90 Euro je Festmeter erzielbar – Tendenz steigend, erläutert Tristan Dellers im Gespräch. Käferholz erzielt 65 bis 70 Euro je Festmeter. Auf die Einrichtung eines Nasslagers habe er in diesem Jahr verzichtet, so der Gemeindeförster weiter. Käferholz einzulagern rechne sich betriebswirtschaftlich kaum und für Frischholz sei die Nachfrage am Markt mit steigenden Preisen vorhanden, müsse also nicht gelagert werden.