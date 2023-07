Ein ehrgeiziges Projekt konnte der FC Weizen mit dem Bau eines Kunstrasenplatzes abschließen. Alle Sponsoren waren zu einer Sponsorenfeier im Festzelt der Sportwoche geladen. Sie erfuhren, wie der Verein mit ihrer Hilfe den Bau gestemmt hatte.

Als Einführung gab es einen Impulsvortrag von Robert Schumann vom Coachingzentrum Freiburg zum Thema „Die Kunst der Zielentwicklung“. Der FC Weizen hat diese Kunst beim Projekt Kunstrasenbau sehr gut praktiziert.

Der Impulsvortrag von Robert Schumann zum Thema: Die Kunst der Zielentwicklung | Bild: Ingrid Mann

Rolf Büche und Jannik Boma berichteten stolz, dass mehr als 100 Mal 500 Euro gespendet wurden, zudem gab es etwa 500 kleinere Beträge. Die Landjugend Weizen hatte eine Abrissparty organisiert, dessen Erlös mit dem FC Weizen geteilt wurde. Die Grundschule veranstaltete einen Sponsorenlauf zugunsten des Vereins und die Eigenleistungen waren erheblich.

Pläne für Kunstrasen gibt es seit 2015

Schon seit 2015 war die Idee im Verein präsent. Es fand ein loser Austausch darüber statt, jedoch ohne jeglichen Zeitplan. Erst 2018 nahm man Kontakt mit einem Hersteller auf und gründete dann im März 2020 eine Projektgruppe, die aus Mitgliedern des Förder- und des Hauptvereins bestand.

Die Sportanlage des FC Weizen. Vorne ist der bisherige Platz, hinten der neue Kunstrasenplatz zu sehen. Das Vorhaben konnte mithilfe von Zuschüssen und Spenden in Höhe von 166.759 Euro umgesetzt werden. | Bild: Christoph Baschnagel

Es wurde ein Konzept und eine Machbarkeitsbewertung erstellt, eine mögliche Finanzierung beleuchtet und dann diversen Gremien zur Beurteilung vorgestellt. Zu guter Letzt wurde das Projekt in der Hauptversammlung am 24. September den Mitgliedern vorgestellt, um das OK dafür zu bekommen. Dies gelang der Gruppe, man einigte sich sogar noch darauf, dass die Flutlichter beim bestehenden Platz auf LED-Beleuchtung umgestellt werden.

Hindernisse erschweren die Umsetzung

Nun konnte es losgehen. Doch schon gleich zeigten sich die ersten Hindernisse. Das Sportgelände ist größtenteils Hochwassergebiet, das heißt Überflutungsfläche. Es ist FFH-Gebiet, als Biotop eingestuft und es gab eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung.

Dies alles machte ein Ausgleichskonzept notwendig. Mit Hilfe der Stadt wurden Lösungen gefunden, sodass im November 2022 die wasserwirtschaftliche Genehmigung zum Bau des Kunstrasenplatzes erteilt wurde.

Hochwasserschutz verteuert die Kosten

Ursprünglich kalkulierte der Verein mit Kosten von 373.500 Euro. Das Vorhaben wurde mit Zuschüssen der Stadt Stühlingen, des Badischen Sportbunds und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz sowie Eigenkapital, Spenden und Darlehen umgesetzt. Letztendlich beliefen sich die Kosten auf 439.000 Euro, was dem Hochwasserschutz mit Kosten von 68.000 Euro geschuldet ist.

Dank der Spenden in Höhe von 166.759 Euro konnte das geplante Darlehen in Höhe von fast 170.000 Euro auf gut 49.000 Euro reduziert werden. Ein großer finanzieller Entlastungsposten waren auch die erbrachten Eigenleistungen, die mit 32.425 Euro sehr positiv ausfielen. 1661 ehrenamtliche Arbeitsstunden und 501 Maschinenstunden wurden von Vereinsmitgliedern und auch Freunden des Vereins erbracht.

Stühlingens Bürgermeister Joachim Burger testet den neuen Kunstrasenplatz mit einem Elfmeterschuss. | Bild: Ingrid Mann

Das Ergebnis dieser Anstrengungen des SC Weizen kann sich sehen lassen. So präsentierte der Verein am Wochenende stolz sein modernes Vereinsgelände mit Flutlichtanlage. Zwölf neue LED-Strahler beleuchten mit 112 LUX und nur neun Kilowatt exakt nur die beiden Spielfelder, sodass die Lichtemissionen reduziert sind. Bei einem 50 Prozent geringeren Energiebedarf spart der Verein laut eigenen Angaben zirka 120 Tonnen CO 2 ein.

Der Verein habe nun konstant sehr gute Trainingsbedingungen bei einer hohen Platzbelegung. Auch andere Vereine der Gemeinde, Schulen und Kindergärten können die Plätze jetzt nutzen.

Christian Schelble erklärt den Gästen diverse Einzelheiten und zeigt Besonderheiten auf der neuen Anlage. | Bild: Ingrid Mann

Die Attraktivität und die Zukunftsperspektive des FC Weizen für Kinder, Jugendliche und aktive Spieler sei durch die Sportanlage deutlich gestiegen, betonen die Verantwortlichen. Rolf Büche sagte abschließend: „Wer Positives gibt, dem wird auch irgendwann Positives gegeben.“