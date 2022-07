von Yvonne Würth

Das 46. Städtlefest Stühlingen wurde am Wochenende zum ersten Mal an zwei Tagen gefeiert, das neue Orga-Team blickt zufrieden auf die Neuerungen. Den Hauptgewinn der Tombola hat der Drittklässler Paul Hotz gewonnen. Er hat fünf Lose von seinem Erstkommunion-Geld gekauft, nun will er mit der Familie ans Meer fahren.

Abkühlung: Schattenplätze, Eis und kühle Getränke gehörten am Sonntag unbedingt dazu beim 46. Städtlefest Stühlingen. Diese drei jungen Besucher hatten den idealen Platz gefunden direkt neben dem Striebele- und Waffelstand der Tischtennisfreunde Stühlingen. | Bild: Yvonne Würth

Die Bilanz des Orga-Teams

Bürgermeister Joachim Burger zeigte sich zufrieden mit dem zweitägigen Städtlefest: „Ein gelungenes Fest über zwei Tage. Ohne besondere Vorkommnisse. Jetzt könnte man sagen, es war drei Grad zu heiß, aber das soll kein Makel sein. Also alles tipptopp – alle Vereine, Organisationsteam, alles Hand in Hand, besser kanns nicht laufen“, lautet sein Fazit.

Stühlingen Bilder vom Städtlefest Stühlingen am Sonntag Das könnte Sie auch interessieren

Sehr zufrieden zeigte sich auch das Orga-Team nach dem Festmarathon: „Ein hervorragendes Fest mit vielen Besuchern, etwas langsamer Anlauf, aber am Abend waren die Gassen voll“, sagt Anfried Winterhalder. Es sei eine gute Stimmung, die Vereine waren kurz nach Mitternacht am Samstag alle ausverkauft, obwohl sie im Vorfeld höhere Mengen eingekauft hätten.

Auftritt: Der Turnverein Stühlingen und die Rock‘n‘Boogie Devils Kids (Bild) hatten ihren Beitrag zum 46. Städtlefest Stühlingen geleistet und führten auf einer der drei Bühnen ihr aktuelles Programm vor. | Bild: Yvonne Würth

Ein klares Zeichen für Winterhalder: „Die Besucher haben danach gelechzt, etwas geboten zu bekommen, zu Trinken und zu Essen und natürlich das tolle Rahmenprogramm war das übrige, dass das Städtlefest mit dem tollen Ambiente ein voller Erfolg war.“

Am zweiten Tag gab es einen sehr starken Andrang zum Frühschoppen, über die heiße Mittagszeit war laut Winterhalter etwas weniger los, aber zum Abend hin sei das Fest wieder gut besucht gewesen. „Die Vereine sind zufrieden. Es gab keine Vorkommnisse, die Security war arbeitslos. Wir sind zufrieden, es wird in zwei Jahren wieder ein zweitägiges Städtlefest Stühlingen geben“, versprach Arnfried Winterhalder.

Musik: Auch am Sonntag gab es die Qual der Wahl beim 46. Städtlefest Stühlingen: Geboten waren Musik auf drei Bühnen gleichzeitig, eine Kunstausstellung, eine Fotoausstellung und dem breit angelegten Angebot für Kinder. Im Bild der Auftritt der Big Band des Verbandsjugendorchesters Hochrhein mit Sängerin Sabrina Blatter. | Bild: Yvonne Würth

Die Gewinner der Tombola

Paul Hotz hat bei der Tombola den ersten Preis gewonnen. Er wollte von dem Geld, das er zu seiner Erstkommunion bekommen hatte, fünf Lose kaufen. Zunächst sei seine Mutter überhaupt nicht damit einverstanden, erlaubte es ihm aber doch. Mit dem gewonnenen Reise-Gutschein über 1000 Euro möchte er mit seiner Familie nun ans Meer fahren, verriet er am Sonntag Moderator Arnfried Winterhalder und Bürgermeister Joachim Burger, der als Glücksfee die Lose gezogen hatte.

Stühlingen Bilder vom Städtlefest Stühlingen am Samstag Das könnte Sie auch interessieren

Die weiteren Gewinner sind Duygu Gürsac aus Wutöschingen (zweiter Preis: dreitägige Reise nach Berlin), Noah Friedrich aus Blumegg (dritter Preis: 500 Euro), Mirko Blatter aus Eberfingen (vierter Preis: 250 Euro), Ewald Güntert aus Eggingen (fünfter Preis: 100 Euro), Rosemarie Hartmann aus Klettgau (Sonderpreis Bürostuhl). Das Rahmenprogramm des 46. Städtlefest Stühlingen wurde finanziert durch den Verkauf von 7500 Losen, 10.000 Euro aus dem städtischen Haushalt und der Unterstützung durch Sponsoren.

Nächstes Städtlefest 2024

Das 47. Städtlefest Stühlingen findet am 20. und 21. Juli 2024 statt. das Motto wird mit dem Bauernkrieg verknüpft sein, der 500 Jahre zuvor in der Landgrafschaft Stühlingen seinen Ausgangspunkt genommen hatte.