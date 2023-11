Beim des Jahreskonzert des Akkordeon Orchesters Stühlingen ist Tanja Vogt für 20 aktive Jahre geehrt worden. Sie erhielt die Ehrennadel in Silber des Deutschen Hamonika Verbands. Antonia Gremmelspacher vom Bezirksvorstand des DHV-Bezirk Dreiländerecke überbrachte gute Wünsche und gab die Mitgliedszeiten bekannt. So spielt Tanja Vogt seit 20 Jahren die zweite Stimme, war von 2007 bis 2013 Jugendleiterin und danach bis 2017 stellvertretende Vorsitzende. Sie ist seit 2021 im Vorsitzendentrio, mit Corinna Pieper (Öffentlichkeit) und Melanie Stoll (Inneres), und dort zuständig für die Organisation.

Corinna Pieper hob die Geselligkeit der Geehrten hervor: „In dir liebe Tanja, hat unser Orchester eine tolle Musikerin, tolle Kollegin, einen kreativen Kopf, eine Powerfrau gefunden, die bei allen Aktivitäten mitzieht und eine Allrounderin ist.“ Mit ihrem musikalischen Können sei sie eine sichere Instanz in der zweiten Stimme. Neben dem ihr zu Ehren gespielten Lieblingslied „Summer of 69“ werde sie auch „als Profi für Marsch und Polka gehandelt, und deine Begeisterung spüren wir immer, wenn wir den Böhmischen Traum spielen“. Sie schrecke weder vor klassischen noch modernen Kompositionen zurück. Trotz ihrem Umzug nach Bettmaringen und der Geburt der Tochter blieb sie dem AOS treu, außer in den ersten beiden Monaten des Jahres, wenn sie ganz für die Bügärumpler Bettmaringen da sei. An den musikalischen Auftritten am Schmutzigen Donnerstag sei sie immer mit dem AOS im Einsatz. Egal, ob Tanz oder Parodie, oder als Nachhilfelehrerin für Papas Tanzeinsatz, zeige sie ihre Qualitäten.

Sie organisiert gern Feste: „Deine Spieleideen für die Tequila-Bar am Schmutzigen Donnerstag, deine Likörkreationen, deine gute Laune, die du hinter der Bar verströmst und deine Infos, welches Getränk gerade in ist und welches nicht, wissen nicht nur unsere Gäste zu schätzen“, freute sich Pieper. Der ebenfalls geehrte Timo Wanner konnte nicht beim Konzert sein, er wird an der Hauptversammlung geehrt.