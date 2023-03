Pfarrer Fabian M. Schneider ging bei der Feier auf seinen Werdegang ein. Er habe mehreren Pfarrern gedient, gewissenhaft und „mit Herzblut“. „Sie waren immer da. Urlaub kannten Sie nicht. Leider wurde das von der Kirche nicht immer gesehen und entsprechend geschätzt. Sie nahm es zu selbstverständlich, was es überhaupt nicht ist“, sagte der Geistliche.

Im Namen des Erzbischofs Stephan Burger überbrachte Fabian Schneider Glück- und Segenswünsche. Auch Diözesanpräses Pfarrer Eberhard Murzko dankte Edmund Bader in einem Schreiben des Mesnerverbands der Erzdiözese. Pfarrgemeinderatsvorsitzende Barbara Benz überreichte ein Geschenk. Tochter Christine Eisele und Baders Schwager Alfons Langenbacher sprachen im Auftrag der Familie. 40.000 Stunden habe der Geehrte bei Gottesdiensten verbracht. Zur Wartung der Glocken sei er 18.000 Stufen in den Glockenturm gestiegen. Mit einer Marienstatue überraschten sie den Jubilar. Enkelin Jana Eisele und Sabrina Blatter an der Querflöte und als Solistin umrahmten den Festtag.