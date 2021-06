von Juliane Kühnemund

Die Gemeinde Wutach ist in den vergangenen Jahren von etlichen heftigen Unwettern mit Starkregen heimgesucht worden. Straßenzüge wurden überschwemmt, Keller liefen voll Wasser, Grundstücke wurden überflutet – die Schäden waren jeweils enorm. Da mit solchen Wettkapriolen in Zukunft verstärkt zu rechnen ist, will die Gemeinde ein Konzept zum Starkregenrisikomanagement erstellen lassen. Dieses Konzept war Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Bonndorf Regen spült Geröll und Schlamm in den Ortskern von Ewattingen Das könnte Sie auch interessieren

Nach den Worten von Bürgermeister Christian Mauch hat die Kommune ein Angebot der BIT Ingenieure AG eingeholt, die auf diesem Gebiet reichlich Erfahrung mitbringt und sich an der landesweit einheitlichen Vorgehensweise in Sachen Starkregenrisikomanagement orientiert.

Auch von Hagel blieb Ewattingen 2020 nicht verschont. | Bild: Stefan Kech

Die Erarbeitung des Konzepts würde 44.044 Euro brutto kosten, wobei mit einem Landeszuschuss in Höhe von 70 Prozent gerechnet werden könne, sagte der Bürgermeister. Wutach müsste dann noch 13.000 Euro an Eigenmitteln investieren. Ein Zuschussantrag sei bereits gestellt. Ziel der Planung sei es, Risikoschwerpunkte zu identifizieren, um daraus konkrete Maßnahmen ableiten zu können, informierte Mauch weiter.

In drei Schritten zum Ziel

Die Vorgehensweise gliedere sich in drei Schritte auf. Zunächst gehe es um die Gefahrenanalyse. Die zentrale Fragestellung hierzu laute: Wo und wie treten Gefährdungen durch Starkregen auf? Um diese Frage zu beantworten, wird mit der Hilfe von Oberflächenabflusskennwerten und einem digitalen Geländemodell eine hydraulische Modellierung vorgenommen, die die Fließwege von wild abfließendem Oberflächenwasser simuliert. Anhand dieser Daten wird dann eine Starkregengefahrenkarte erstellt.

Risikoanalyse

In einem zweiten Schritt folgt dann die Risikoanalyse, die aufzeigen soll, wo sich im Überflutungsbereich besonders kritische Objekte und Infrastruktureinrichtungen mit hohem Schadenspotenzial befinden. Im dritten Schritt geht es schließlich um ein Handlungskonzept. Was muss getan werden, um eine Verminderung des Starkregenrisikos zu erreichen? Hier geht es zum einen um Baumaßnahmen, beispielsweise Schutzmauern, zum anderen um Flächenvorsorge, zum Beispiel durch die Freihaltung von Flächen in gefährdeten Gebieten im Zuge der Flächennutzungsplanung.

Krisenmanagement

Wie Bürgermeister Mauch weiter informierte, geht es aber auch um ein Krisenmanagement: Was ist zu tun im Ernstfall? Dazu werden kommunale Alarm- und Einsatzpläne entwickelt. Im Zuge des Handlungskonzepts seien aber auch Workshops und Informationsveranstaltungen für Bürger vorgesehen. Auch im privaten Bereich könnten Maßnahmen zum Hochwasserschutz ergriffen werden.

Professionelles Konzept

Bürgermeister Christian Mauch machte die Wutacher Gemeinderäte darauf aufmerksam, dass man professionell in das Thema Starkregenmanagement einsteigen wolle. Mit einem zertifizierten Konzept sei es dann auch möglich, Landeszuschüsse für notwendige Baumaßnahmen zu erhalten. Aus eigener Kraft werde die Gemeinde solche Bauprojekte wohl nicht stemmen können, so Bürgermeister Mauch.

Wutach Der Schutz vor Überschwemmungen in Wutach ist kompliziert Das könnte Sie auch interessieren

Erich Zimmermann (UWW) befürwortete die Planung. „Die Notwendigkeit, etwas zu tun, ist da.“ Wolfgang Dornfeld (UWW) erinnerte an viele Diskussionen mit der Bevölkerung zu diesem Thema. Die Problematik sei aber gewesen: Wie steht es um die Rechtssicherheit, wenn auf die Schnelle Maßnahmen ergriffen werden? Mit dem vorgestellten Konzept sei man jetzt auf der sicheren Seite, so Dornfeld. Günter Nosbüsch (UWW) sprach sich ebenfalls für die Planung aus. Wichtig sei in diesem Zusammenhang auch, dass klargestellt werden kann, in welchen Bereichen die Kommune etwas tun kann und wo die Hausbesitzer zuständig sind.

Bewusstsein schärfen

Bürgermeister Christian Mauch war es auch noch wichtig, deutlich zu machen, dass die Starkregenproblematik nach wie vor präsent ist. Mit dem Managementplan könne das Bewusstsein dafür geschärft werden. Der Gemeinderat sprach sich einmütig dafür aus, dass die Verwaltung die BIT Ingenieure AG beauftragt, das Starkregenrisikomanagement zu erarbeiten, sobald der beantragte Zuschuss bewilligt ist.