von Wolfgang Scheu

Für den Arbeitskreis Umwelt und Natur in der Gemeinde Wutach war es ein arbeitsreiches Wochenende. Auf 748 Quadratmetern ist eine gigantische Hecke entstanden. 17 Bürgern aus Lembach, Münchingen und Ewattingen hatten dafür alles gegeben und schließlich 450 Bäume und Sträucher für die zukünftige Hecke gepflanzt.

Blick auf den Arbeitskreis Der Arbeitskreis Umwelt und Natur wurde im April gegründet und konstituierte sich im Mai. Ein Arbeitskreis wurde bereits in einer Klausurtagung des Gemeinderats im Oktober 2021 und einer Ratssitzung im Dezember behandelt. Aktionen aus der Bevölkerung heraus sollen, vom Arbeitskreis koordiniert, die Schutzkategorien Umwelt, Tierarten, Landschaft, Klima oder die Energiewende umfassen. Der Arbeitskreis erarbeitete Projektlisten fürs laufende Jahr und 2023. In den kommenden Jahren sind weitere Heckenpflanzaktion auf der Gemarkung Wutach geplant. Interessierte können sich bei Günter Nosbüsch, (0 77 09) 9 22 47 33, Gemeindeförster Tristan Dellers, (0 77 09) 9 29 69 20 oder Corina Thoma, (0 77 09) 13 83, melden.

Viele interessierte Bürger hatten am Freitagabend den Vortrag des Vegetationsökologen und pensionierten Professors Albert Reif zum Thema „Bedeutung von Hecken und Feldgehölzen für Biodiversität und Artenvielfalt“ besucht. In seinem Vortrag hatte Reif die vielen Vorteile einer Windschutzpflanzung eindrücklich beleuchtet und dabei auch einen Blick in die Geschichte getan. Zu positiven Auswirkungen gehört zum Beispiel, die Ertragssteigerung bei Getreide und Mais, der reduzierten Sandstrahlgebläse-Effekt im Gartenbau oder die Reduktion von Winderosion vor allem auf Sandböden, nicht zu vergessen den Schneeschutz an Verkehrswegen.

450 Bäume und Sträucher wurden am Samstag gepflanzt.

Doch auch die schwierigen Aspekte einer solchen Anpflanzung kamen zur Sprache. Nachteilig für die Landwirtschaft etwa seien zum einen der Flächenverbrauch einer solchen Anpflanzung. Zum anderen die Behinderung beim Einsatz von Maschinen durch ausladende Baumkronen. Die Wurzelkonkurrenz mit angrenzenden Feldfrüchten ist in dieser Hinsicht ein weiteres Thema. Auch könne die Beschattung Wachstum verhindern, so Albert Reif.

Bad Säckingen Tierische Nachbarschaft: Zahnarzt Rolf Gebrande ist vom Biber fasziniert Das könnte Sie auch interessieren

Dagegen stehe, dass der Verlust der meisten Heckenflächen einen radikalen Einfluss auf die Biodiversität habe. Energisch plädiert Albert Reif für den Erhalt und die Neuanlage der Hecken, die neben dem Ausgleich und Ersatz für den bedrohten Lebensraum traditionell auch zur Energieholznutzung, zum Windschutz und zur Hangstabilisierung dienten. Für die Anpflanzung empfahl er eine naturnahe Artenzusammensetzung, die Verwendung von gebietsheimischen Herkünften und die Nutzung von bewehrten Gehölzen, etwa Schlehe oder Weißdorn. Am Samstagmorgen ging es am Hohbiel dann praktisch zur Sache.

Ein arbeitsreicher Tag

Für die Teilnehmer wurde es ein so arbeitsreicher wie froher Tag. Günter Nosbüsch traute seinen Augen nicht, als er 17 Helfer im Alter von neun bis 65 Jahren begrüßen konnte. Mit Gemeindeförster Tristan Dellers hatte man einen fachkompetenten stellvertretenden Sprecher im Arbeitskreis. Auch unter den Helfern gab es ausgebildete Landschaftsgärtner. Tristan Dellers strahlte angesichts der Arbeitsleistung der vielen hilfreichen Hände, unter ihnen nicht weniger als fünf Wutacher Gemeinderäte, ein Kirchengemeinderat, und mit Matthias Müller war auch ein Landwirt aktiv. Auch Alexander Färber war mit Spaten und Haue vor Ort – seiner Familie von der „Schwarzhanse“ gehört das Grundstück am Hohbiel. Mit den Pächtern der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen war das Projekt im Vorfeld abgesprochen.

Um die Pflanzen kaufen zu können, hatten sich Umweltschutzorganisationen, Vereine und Privatleute finanziell engagiert, schließlich hatten die Pflanzen fast 900 Euro gekostet. „Um weitermachen zu können, ist ein langer Atem nötig“, betonte Günter Nosbüsch Das Heckenpflanzprojekt wird fortgesetzt. Insgesamt fünfmal so groß wie die Fläche am Hohbiel sei die Gesamtfläche, die ihm bereits von Privatleuten angeboten wurde, berichtet Günter Nosbüsch.

Bad Dürrheim So retten Sie Tiere auch auf einem kleinen Balkon: Eine Öfingerin sagt, wie es geht Das könnte Sie auch interessieren

Mit der Pflanzaktion in seiner Gemeinde möchte er ein Vorbild schaffen. Im letzten Arbeitsschritt wurden Verbiss-Schutzhüllen für die jungen Pflanzen angebracht – dann war der sehr effiziente Akkord der Helfer, die von 9 bis 12 Uhr geschafft hatten, beendet. Die verbliebenen Pflanzen wurden an der Hecke im Bachtaleck gepflanzt. Dann ging die Gruppe zum gemütlichen Teil bei der Messmerheusehütte über. Nach dem Kraftakt schmeckte ihnen die leckere Kürbissuppe von Corinna Thoma dann besonders gut.