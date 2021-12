von Yvonne Würth

Ab Montag sind in der Bahnhofstraße 10b in Stühlingen, in der Hauptstraße 22 in Küssaberg-Kadelburg sowie in der Bahnhofstraße 29 in Jestetten Corona-Schnelltests möglich.

Der Betreiber aller drei Einrichtungen, Christian Aresu aus Waldshut-Tiengen, ist selbstständig mit einem Feinkostvertrieb in der Lebensmittelbranche tätig. Er möchte mit den Testzentren seinen Beitrag leisten, um eine mögliche Infektion einzudämmen, wie er dieser Zeitung auf Nachfrage erklärt.

Am Freitagvormittag beim Pressetermin war der 26-Jährige zusammen mit den beiden künftigen Leitern der Teststellen Stühlingen, Michelle Schmidt, und Kadelburg, Patrizio Deplano, vor Ort in Stühlingen.

Christian Aresu selbst wird das Testzentrum in Jestetten leiten. Insgesamt steht ihm nach eigener Aussage ein Team von 16 geschulten Mitarbeitern zur Verfügung. Darunter sind zwei Rettungssanitäter und sechs Mitarbeiter aus dem medizinischen Bereich.

Verkehrsgünstig gelegen mit viel Platz zum Parken und für den Wartebereich im Freien steht der Schnelltest-Container in der Bahnhofstraße 10b in Stühlingen. | Bild: Yvonne Würth

Zusammenarbeit mit der Stadt

„Aufgrund der Änderungen im Infektionsschutzgesetz und der Änderungen in der Corona-Verordnung mit Wirkung ab dem 24. November steigt der Bedarf an Corona-Schnelltests erheblich, und aus diesem Grund begrüßt die Stadt Stühlingen die Initiative von Christian Aresu hierzu, auch weil es im Bereich der Stadt Stühlingen keine weiteren Möglichkeiten für die Einwohnerschaft in Stühlingen gibt, einen Schnelltest (Bürgertest) durchführen zu können“, schreibt Hauptamtsleiter Andreas Mosmann in einem Schreiben an das Gesundheitsamt.

Beim Pressetermin erklärt Mosmann gegenüber dieser Zeitung: „Christian Aresu hat bei uns angefragt und bei mir offene Türen eingerannt.“ Die Stadtverwaltung hatte bereits erste Schritte unternommen, um selbst aktiv zu werden in Sachen Schnelltest-Zentrum.

Vom 27. März bis 28. Juni hatte die Schloss-Apotheke Stühlingen in Kooperation mit der Stadt Stühlingen bereits kostenlose Schnelltests für alle angeboten. Außerdem bestand vom 8. April bis 14. Juli beim DM-Drogeriemarkt Stühlingen die Möglichkeit, sich im Zelt testen zu lassen.

Das Testzentrum In der Bahnhofstraße 10b in Stühlingen wird am Montag, 13. Dezember, ein Covid-19-Testzentrum eröffnet. Die Öffnungszeiten sind montags bis samstags, 9.30 bis 19.30 Uhr, und sonntags von 14 bis 19 Uhr. Die Tests finden in einem Container ohne Voranmeldung statt. Aktuell hat jeder Anspruch jeder Bürger ein Anrecht auf mindestens einen kostenlosen Antigen-Schnelltest pro Woche, dies gilt unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus. Für Fragen steht der Betreiber Christian Aresu unter Telefon 0173/1568073 und E-Mail (info@cr-teststelle.de) zur Verfügung. Für die digitale Übermittlung der Testergebnisse ist eine Registrierung notwendig unter (https://cr-teststelle.corona-server.de).

Nachdem die Corona-Verordnung seit 24. November wieder vermehrt Testungen erforderlich macht, wurde in Stühlingen erneut erwogen, selbst Testungen anzubieten. Aktuell nicht genutzte Geschäftsräume waren allerdings entweder nicht barrierefrei oder die geforderte Miete war zu hoch.

Der städtische doppelte Wohncontainer in der Bahnhofstraße wird aktuell nicht genutzt, für Obdachlose gibt es im Stadtweg 16 eine weitere Unterkunft. „Wir haben überlegt, etwas Eigenes aufzubauen. So haben wir Herrn Aresu nun eine Räumlichkeit angeboten“, berichtet Mosmann. Mit dem großen Parkplatz in der Bahnhofstraße sei der Container ideal.

Vorgaben für das Testzentrum

Nach der aktuellen Corona-Verordnung kann bis zum 15. Dezember der Antrag auf das Betreiben einer Teststation gestellt werden. Ein weiterer Interessent habe bei der Stadt angefragt.

Dem Antrag auf Beauftragung als Leistungserbringer für die Teststelle Stühlingen beim Gesundheitsamt Waldshut hat Christian Aresu diverse Formulare und Nachweise beigelegt. Jeder Mitarbeiter muss beispielsweise anhand eines Schulungszertifikats nachweisen können, dass er in die korrekte Durchführung eines Covid-19-PoC-Testes eingewiesen wurde. Ein Organisations- und Hygienekonzept sowie der ausgefüllte Fragebogen belegen die Einhaltung sämtlicher Anforderungen.

Auf die Frage, auf welchen Zeitraum das Testangebot angelegt wird, antwortet Christian Aresu: „Solange es nach der Corona-Testverordnung notwendig ist.“