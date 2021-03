von Yvonne Würth

Ab diesem Samstag, 27. März, sind Schnelltests in Stühlingen samstags und montags möglich. Die Schloss-Apotheke Stühlingen wird in Kooperation mit der Stadt Stühlingen ab Samstag kostenlose Corona-Antigen-Schnelltests für Bürger anbieten.

Damit soll das Angebot, dass sich jeder Bürger (Symptomfreie Personen) einmal in der Woche kostenlos testen lassen kann, in Stühlingen umgesetzt werden. Dies war Teil des Beschlusses von Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten in der vergangenen Woche. „Uns war es wichtig, hier schnell ein Angebot auf die Beine zu stellen, das flexibel noch ausgeweitet und angepasst werden kann“, freut sich Apotheker und Inhaber der Schloss-Apotheke Bernd Vollminghoff.

In der Hauptstraße 12

„Die Teststrategie in den nächsten Monaten und Wochen ist ein wichtiger Bestandteil, um Infektionsketten zu unterbrechen und symptomlose Infizierte zu identifizieren“, erläutert Bürgermeister Joachim Burger. Die ehemaligen Geschäftsräume in der Hauptstraße 12 in Stühlingen bieten optimale Bedingungen, so werden jedem Bürger einmal pro Woche die kostenlose Testung ermöglicht.

Schnelltests in 15 Minuten

Zunächst startet die Teststation mit einer Testkapazität von 60 Personen in drei Stunden. Termine können über das Ticketsystem der Stadt Stühlingen gebucht werden. Die Testperson sollte circa 20 Minuten Zeit für die Testung mitbringen, da die Auswertung der Schnelltests circa 15 Minuten in Anspruch nimmt. Bei negativem Test erhalten die Testpersonen eine Bescheinigung. Positive Testpersonen werden an das Gesundheitsamt gemeldet und über die weiteren notwendigen Schritte informiert. Die Bürger erhalten nach dem Test umgehend per E-Mail das Ergebnis und eine Bescheinigung.

Gestartet wird nun mit zwei Testtagen pro Woche: Dies sind montags von 8-11 Uhr und samstags von 9-12 Uhr. Das Angebot ist kostenlos. Die Zeiten wurden aufgrund der Notwendigkeit eines „tagesaktuellen“ Testergebnisses entsprechend geplant. Änderungen der Öffnungstage des Testzentrums sind denkbar, dies hängt jedoch von der tatsächlichen Auslastung ab.

Mit der Teststation wird nicht nur den Bürgern der Stadt Stühlingen diese Möglichkeit geboten, sondern auch den anliegenden Nachbarkommunen. Mit einem negativen „Zutrittstest“ können damit körpernahe Dienstleistungen für die folgenden 48 Stunden besucht werden. Fragen rund um das Testzentrum beantworten das Rathausteam unter Telefon 07744/532 20, 07744/532 21 sowie das Apothekenteam der Schloss-Apotheke unter Telefon 07744/314.

Terminbuchung erforderlich

„Sollten Sie keine Möglichkeit haben über das Internet einen Termin zu buchen, dürfen Sie sich gerne während unseren Öffnungszeiten an uns wenden“, ergänzt Hauptamtsleiter Andreas Mosmann in der Pressemitteilung. „Bitte beachten Sie, dass eine vorherige Terminbuchung über unser Ticketsystem notwendig ist. Ohne Termin kann keine Testung durchgeführt werden. Ebenfalls sind zum Testtermin ein Personalausweis und eine Mund-Nasen-Bedeckung (medizinische Maske oder FFP2-Maske) mitzubringen.“

