Beim Bunten Abend, einem Höhepunkt der Ewattinger Fasnacht, ist es hoch hergegangen. Narrenvater Philipp Keller stellte neun Mitstreiter im zehnköpfigen Elferrat vor: Felix Kuschel, Alexander Gliese, Maximilian Huber, Simeon und Samuel Mauch, Joshua Dornfeld, Arthur Riester, Marc Vetter und Kevin Krause. Einige treten in die Fußstapfen ihrer Väter. Zum Abschied wurden die alten Elfer mit einem Bild aus vergangenen Zeiten vom Elfer beschenkt.

Im Publikum war auch der neue Bürgermeister Alexander Pfliegensdörfer, über den der Elfer zu berichten wusste, dass manch Vierbeiner ihn zum Anbeißen findet. Für gute Stimmung sorgte eine Gruppe des Musikvereins. Der Abordnung des alten Elferrats kam ein letztes Mal auf die Bühne. Ihren Abschied hatten sie am 11.11. 2021 geplant. Mit dem Lied „Hans blieb do“ und der Glockenprobe betraten Florian Kech, Johannes Maier, Matthias Eichkorn, Florian Schulz, Frank Grieshaber und Alexander Hettich die Bühne. Am 11.11.2020 wollten sie sich verabschieden, Corona verhinderte dies.

Die Bürgermeisterwahl wurde thematisiert. Björn Kromer alias Werner Intlekofer sorgte für Lacher, Matthias Eichkorn alias Alexander Pfliegensdörfer bedankte sich viele Male für alle Helfer. Florian Schulz als Alexandra Ruf war ratlos über die Word-App-Gruppe und lehnte die Kandidatur ab.

Narrenprinzessin Bettina Gliese wünschte sich am Schmutzigen Donnerstag einen Grill beim Rathaus und eine Tasche mit Süßigkeiten zum Auswerfen. Auf dem Hof von Hermann Vetter haben Michael Meister, Leonard Riester und Sandra Müller eine Schirmbar aufgebaut. Sie wurden von Philipp Keller zu Ewattingern des Jahres gekürt. Bei der Wäsche des Elferrats ging es um Gutmachung oder Strafe. Nicola Schmidt sollte in Vertretung von Tochter Annika am Dienstagsumzug für guten Duft sorgen. Beim Schnapsstand im Zinken übernahm David Kramer die Führung. Die Burgwirte Ewald und Philipp steckten eine tote Maus in die Elferkutte, die erst nach dem Waschen entdeckt wurde. Sie werden beim nächsten Schmutzigen Dunschtig am Dorfbrunnen getauft. Im Schlafanzug durfte Marius Schmidt helfen, die Wutachhalle aufzuräumen. Christian Mauch musste, weil er den Tag der Einladung zur Bürgerversammlung verwechselt hatte, als Werner Intlekofer den Dienstagumzug mit Alexandra Ruf als Alexander Pfliegensdörfer anführen.