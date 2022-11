von Stefan Limberger-Andris

Baulich geht es voran in der Gemeinde Wutach. Das Gewerbegebiet „Vor Gärten“ und das Baugebiet „Bogenrücken“ in Ewattingen sind weitgehend erschlossen. Bis in zwei Wochen soll das Gewerbegebiet „Vor Gärten“ am westlichen Ortsausgang von Ewattingen fertiggestellt sein. Die Asphalt- und Feinbelagsarbeiten sind abgeschlossen, die Wasser- und Stromversorgung auf dem Gelände sei verlegt.

Nun soll die Infrastruktur parallel zur L 171 an die Hauptversorgung angeschlossen werden, erläuterte Bürgermeister Christian Mauch in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Von den sieben Bauplätzen mit Größen zwischen 1700 und 2726 Quadratmetern seien bereits drei verkauft, freute sich der Bürgermeister. Er hoffe auf eine Bebauung der Grundstücke im kommenden Jahr. Das Wutacher Gewerbegebiet „Vor Gärten“ weist einen Planungsbereichs von 1,88 Hektar auf, inklusive einer als offenes Erdbecken ausgestalteten Fläche zur Regenwasserbewirtschaftung mit einem Volumen von bis zu 500 Kubikmetern, etwas nördlich am Waldrand gelegen. Die Maßnahme ist derzeit das investitionsintensivste Projekt der Gemeinde.

Zufrieden zeigte sich Christian Mauch mit dem Fortschritt des rund 1,6 Hektar großen Baugebiets Bogenrücken in Ewattingen – die Bauabnahme sei abgeschlossen. Zwei Grundstücke seien verkauft, es gebe zwei weitere Interessenten. Der Bürgermeister gab allerdings offen zu, dass er sich mehr Nachfrage nach Baugrund wünsche. Insgesamt 20 Grundstücke sind bebaubar. Die Grundstücksgrößen im Bogenrücken liegen zwischen 586 und 747 Quadratmeter, durchschnittlich 677 Quadratmeter. Eine erste Kostenschätzung für eine Erschließung des kompletten Gebiets beläuft sich auf 1,165 Millionen Euro.